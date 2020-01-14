Вальверде — всё. Чем он запомнился в «Барселоне»

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«Барселона» объявила об уходе Эрнесто Вальверде. Экс-игрок каталонского клуба проработал на посту главного тренера сине-гранатовых 2,5 года. Вспоминаем успехи и неудачи 55-летнего специалиста, а также реакцию болельщиков на его работу.

Главные достижения Вальверде в «Барселоне»

До появления в «Барселоне» Вальверде не работал с командами, претендующими на победу в топ-5 европейских лиг. Он трижды выигрывал чемпионат Греции с «Олимпиакосом», а в Испании возглавлял «Атлетик», «Эспаньол», «Вильярреал» и «Валенсию». Ни одна из этих команд не входит в круг традиционных фаворитов Примеры, тем не менее кое-каких успехов Эрнесто добился и до переезда в столицу Каталонии. Завоевал Суперкубок Испании с «Атлетиком» в 2015 году, разгромив в финале «Барсу» Луиса Энрике с общим счётом 5:1, а до этого дошёл с «Эспаньолом» до финала Кубка УЕФА сезона-2006/2007 (проиграл в серии пенальти «Севилье»).

Период в «Барселоне» подарил Вальверде ещё четыре трофея. Самое ценное для сине-гранатовых, что этот тренер вернул команду на вершину Примеры. В последний сезон при Луисе Энрике каталонцы финишировали вторыми, уступив три очка «Реалу». В первый сезон под руководством Эрнесто «Барселона» опередила «Атлетико» на 14 очков, а «Реал» Зинедина Зидана — вообще на 17. По результатам сезонам-2018/2019 команда Вальверде тоже выиграла титул с внушительным преимуществом: «Атлетико» отстал на 11 очков, «Реал» — на 19. Да и в нынешнем чемпионате «Барселона» делит первое место со «сливочными», набрав 40 очков.

В общем, в чемпионате Испании «Барселона» Вальверде достаточно стабильна. Правда, 40 очков после первого круга — худший результат каталонской команды за последние 11 лет.

Помимо золота Примеры Эрнесто взял с сине-гранатовыми Кубок Испании в сезоне-2017/2018 и Суперкубок страны в 2018-м.

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Самые крупные неудачи Вальверде в «Барселоне»

Собственно, благодаря победам в чемпионате Испании Вальверде и продержался в «Барселоне» 2,5 года. В ином случае его отправили бы в отставку раньше, поскольку команда не решала другую задачу — выиграть Лигу чемпионов. Оба еврокубковых сезона под руководством этого тренера завершались для сине-гранатовых кошмаром.

В сезоне-2017/2018 «Барселона» выбыла на стадии четвертьфинала, сенсационно уступив «Роме». Поражение в Риме стало единственным для каталонцев за весь розыгрыш Лиги чемпионов, но одной громкой неудачи хватило, чтобы многие поставили крест на Вальверде, как на тренере сине-гранатовых. После домашней победы в первом матче со счётом 4:1 «Барса» была разгромлена на выезде — 0:3.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 1/2 финала, 7.05.2019, 22:00 Ливерпуль 4 Барселона 0

История почти точь-в-точь повторилась в сезоне-2018/2019. Команда Вальверде ни разу не проиграла в Лиге чемпионов до матча на «Энфилде». Казалось, что в первой игре полуфинала с «Ливерпулем» каталонцы сделали нужный результат на «Камп Ноу», выиграв с крупным счётом 3:0. Но в ответной встрече «Барселона» выглядела такой же беспомощной, как в Риме годом ранее, и была бита англичанами — 0:4.

Чтобы получить третий шанс в ЛЧ, Вальверде не имел права на ошибку по ходу нынешнего сезона. Вот только результаты в Примере стали несколько хуже, а поражение в практически выигранном полуфинале Суперкубка Испании от «Атлетико» (2:3) окончательно убедило руководство «Барселоны» в необходимости срочной замены тренера. Пусть у Эрнесто всего два поражения в Лиге чемпионов за 18 матчей во главе сине-гранатовых. Все опасались, что третье будет таким же позорным.

Как к Вальверде относились болельщики «Барселоны»?

Об отношении поклонников «Барселоны» можно судить по результатам опроса Mundo Deportivo. Пару недель назад издание выяснило у болельщиков сине-гранатовых, хотят ли они видеть Вальверде главным тренером команды в следующем сезоне. Оказалось, что 80% процентов респондентов ждут его отставки. При этом треть участников голосования мечтают видеть во главе «Барсы» Юргена Клоппа. А самому-то немцу это надо?

После поражения от «Атлетико» в Суперкубке Испании болельщики в «Твиттере» снова принялись активно распространять хештег «#ValverdeOut», призывающий тренера подать в отставку. Многие убеждены, что «Барселона» при Вальверде окончательно потеряла свой фирменный стиль.

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола сказал накануне увольнения Вальверде, что Эрнесто на самом деле достоин того, что к нему относились с большим уважением: «Барселона — особенное место, где недостаточно выиграть чемпионат. Мне жаль Вальверде. Он этого не заслуживает».

Кандидатов на замену Вальверде хватало. Руководители каталонского клуба неожиданно для себя получили отказ от Хави и Рональда Кумана, кроме того, вели переговоры с Кике Сетьеном, Маурисио Почеттино (он обещал никогда не возглавлять «Барсу»), Тьерри Анри, Габриэлем Милито и Марсело Гальярдо. У каждого из этих специалистов свой стиль и тренерский опыт, так что логика в действиях команды Хосепа Марии Бартомеу прослеживается с трудом. Видимо, важнее было просто избавиться от скучного Вальверде.