Вальверде — всё. Чем он запомнился в «Барселоне»
Не только 0:4 на «Энфилде».
Не только 0:4 на «Энфилде».
«Барселона» объявила об уходе Эрнесто Вальверде.
До появления в «Барселоне» Вальверде не работал с командами, претендующими на победу в топ-5 европейских лиг. Он трижды выигрывал чемпионат Греции с «Олимпиакосом», а в Испании возглавлял «Атлетик», «Эспаньол», «Вильярреал» и «Валенсию». Ни одна из этих команд не входит в круг традиционных фаворитов Примеры, тем не менее
Период в «Барселоне» подарил Вальверде ещё четыре трофея. Самое ценное для
Помимо золота Примеры Эрнесто взял с
Собственно, благодаря победам в чемпионате Испании Вальверде и продержался в «Барселоне» 2,5 года. В ином случае его отправили бы в отставку раньше, поскольку команда не решала другую задачу — выиграть Лигу чемпионов. Оба еврокубковых сезона под руководством этого тренера завершались для
В сезоне-2017/2018 «Барселона» выбыла на стадии четвертьфинала, сенсационно уступив «Роме». Поражение в Риме стало единственным для каталонцев за весь розыгрыш Лиги чемпионов, но одной громкой неудачи хватило, чтобы многие поставили крест на Вальверде, как на тренере
История почти
Чтобы получить третий шанс в ЛЧ, Вальверде не имел права на ошибку по ходу нынешнего сезона. Вот только результаты в Примере стали несколько хуже, а поражение в практически выигранном полуфинале Суперкубка Испании от «Атлетико» (2:3) окончательно убедило руководство «Барселоны» в необходимости срочной замены тренера. Пусть у Эрнесто всего два поражения в Лиге чемпионов за 18 матчей во главе
Об отношении поклонников «Барселоны» можно судить по результатам опроса Mundo Deportivo. Пару недель назад издание выяснило у болельщиков
После поражения от «Атлетико» в Суперкубке Испании болельщики в «Твиттере» снова принялись активно распространять хештег «#ValverdeOut», призывающий тренера подать в отставку. Многие убеждены, что «Барселона» при Вальверде окончательно потеряла свой фирменный стиль.
Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола сказал накануне увольнения Вальверде, что Эрнесто на самом деле достоин того, что к нему относились с большим уважением: «Барселона — особенное место, где недостаточно выиграть чемпионат. Мне жаль Вальверде. Он этого не заслуживает».
Кандидатов на замену Вальверде хватало. Руководители каталонского клуба неожиданно для себя получили отказ от Хави и Рональда Кумана, кроме того, вели переговоры с Кике Сетьеном, Маурисио Почеттино (он обещал никогда не возглавлять «Барсу»), Тьерри Анри, Габриэлем Милито и Марсело Гальярдо. У каждого из этих специалистов свой стиль и тренерский опыт, так что логика в действиях команды Хосепа Марии Бартомеу прослеживается с трудом. Видимо, важнее было просто избавиться от скучного Вальверде.
Анатолий Романов