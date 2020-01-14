«Астана» представила нового главного тренера
Чешский специалист Михал Билек назначен на пост главного тренера «Астаны», сообщает официальный сайт столичного клуба.
Чешский специалист Михал Билек назначен на пост главного тренера «Астаны», сообщает официальный сайт столичного клуба.
На этом посту он сменит Романа Григорчука, который 13 января расторг контракт с клубом. В столичной команде украинский специалист работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне «Астана» под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.
Напомним, в январе 2019 года 54-летний Билек возглавил сборную Казахстана по футболу. Под его руководством команда набрала десять очков и заняла предпоследнее место в отборочном цикле Евро-2020.
До приезда в Казахстан Билек тренировал ряд клубов на родине, сборную Чехии и грузинское «Динамо» из Тбилиси. Под его руководством пражская «Спарта» в 2007 году сделала золотой дубль, а в 2003 году юношеская сборная Чехии (до 19 лет) стала третьей на Евро.