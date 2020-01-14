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12:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» представила нового главного тренера

Чешский специалист Михал Билек назначен на пост главного тренера «Астаны», сообщает официальный сайт столичного клуба.

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На этом посту он сменит Романа Григорчука, который 13 января расторг контракт с клубом. В столичной команде украинский специалист работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне «Астана» под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.

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Напомним, в январе 2019 года 54-летний Билек возглавил сборную Казахстана по футболу. Под его руководством команда набрала десять очков и заняла предпоследнее место в отборочном цикле Евро-2020.

До приезда в Казахстан Билек тренировал ряд клубов на родине, сборную Чехии и грузинское «Динамо» из Тбилиси. Под его руководством пражская «Спарта» в 2007 году сделала золотой дубль, а в 2003 году юношеская сборная Чехии (до 19 лет) стала третьей на Евро.

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