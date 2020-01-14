«Астана» представила нового главного тренера

На этом посту он сменит Романа Григорчука, который 13 января расторг контракт с клубом. В столичной команде украинский специалист работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне «Астана» под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.

Напомним, в январе 2019 года 54-летний Билек возглавил сборную Казахстана по футболу. Под его руководством команда набрала десять очков и заняла предпоследнее место в отборочном цикле Евро-2020.