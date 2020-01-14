Казахстанский клуб перед дебютом в Лиге Европы подписал воспитанника «Фейеноорда»

25-летний Алвин является воспитанником нидерландского «Фейеноорда». Ранее играл за такие клубы, как «ПС Ками», «Валвейк», «Йонг Витесс», «Осс», «Болуспор», «Вероя», «Збройовка Брно» и «Дила».

Принимал участие в 111 матчах и забил 18 голов. Последним клубом игрока была грузинская «Дила», где сыграл 34 матча и отметился девятью голами.