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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб перед дебютом в Лиге Европы подписал воспитанника «Фейеноорда»

Полузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Алвин Фортес подписал контракт с кызылординским «Кайсаром», сообщает официальный сайт клуба.

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25-летний Алвин является воспитанником нидерландского «Фейеноорда». Ранее играл за такие клубы, как «ПС Ками», «Валвейк», «Йонг Витесс», «Осс», «Болуспор», «Вероя», «Збройовка Брно» и «Дила».

Принимал участие в 111 матчах и забил 18 голов. Последним клубом игрока была грузинская «Дила», где сыграл 34 матча и отметился девятью голами.

В минувшем сезоне «Кайсар» занял шестое место в КПЛ, а также завоевал Кубок Казахстана, что принесло команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

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