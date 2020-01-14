Новый тренер «Астаны» озвучил задачи и рассказал о своем будущем в сборной Казахстана
Новый главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал свое назначение, а также озвучил свои задачи на новом для себя посту.
Новый главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал свое назначение, а также озвучил свои задачи на новом для себя посту.
Официально нового наставника чемпион Казахстана представил сегодня, 14 января. На посту главного тренера Билек сменил Романа Григорчука, который накануне расторг контракт с клубом.
— Я горд возглавить такой большой клуб, каким является «Астана». Хочу поблагодарить руководство клуба за оказанное доверие. Конечно, по своей работе в сборной я видел все матчи «Астаны», в том числе и в еврокубках. Команда в последние годы достигала максимального результата, является шестикратным чемпионом страны, выступает постоянно в групповой стадии Лиги Европы.
— Какие задачи поставило руководство клуба?
— Это даже не обсуждалось, «Астана» — большой клуб, который ставит перед собой только самые высокие задачи — победа в чемпионате и выход в группу еврокубков. Ну и, конечно, хочется сезон начать на хорошей ноте, выиграв Суперкубок Казахстана.
— Скоро шестикратный чемпион Казахстана отправится на свой первый
— Конечно, главная задача — это набор необходимых кондиций и формирование фундамента физической подготовки на предстоящий сезон. Но и не менее важно для меня как нового главного тренера увидеть возможности всех футболистов.
— Команда примет участие в «Атлантик Кап». На этом турнире будет ли ставиться задача победить или это просто товарищеские матчи?
— Конечно, это турнир, на котором мы сможем в близких к боевым условиям проверить состав. Требовать победы любой ценой от футболистов будет, наверное, не совсем правильно. Тем не менее мы все спортсмены, и во всех матчах, вне зависимости от турнира, мы должны выходить на поле для того, чтобы выиграть. Я уверен, что у футболистов «Астаны» есть дух победителя, поэтому другой результат, кроме победы, игроки для себя не рассматривают.
— Вы хорошо знакомы с возможностями казахстанских футболистов, значит ли это, что у них появится больше шансов и больше игрового времени?
— Неправильно так рассуждать, в любом коллективе должна быть честная конкуренция. Я не хочу делить футболистов на легионеров и казахстанцев, для меня они равны, играть будут те, кто лучше. А если лучше будут казахстанцы, то, конечно, я буду рад этому.
— Вы приняли «Астану», продолжите ли вы свою работу в главной команде страны — сборной Казахстана?
— Я также продолжу работать в Казахстанской федерации футбола со сборной страны. В сборной у меня большой квалифицированный тренерский штаб, который будет собирать всю информацию. Плюс к этому я буду хорошо знать физическое и психологическое состояние игроков из состава «Астаны», в составе которой много кандидатов в сборную, а также все футболисты из