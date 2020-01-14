Европейский клуб отказался отпускать участника ЧМ-2018 в «Кайрат»

По информации источника, Гуральски не собирается подписывать новый контракт с «Лудогорцем», в связи с чем не отправился с командой на УТС в Турцию. Футболист остался в Болгарии и занимается с тренером клуба по общефизической подготовке Детелином Масловым.

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Отмечается, что в «Лудогорце» недовольны решением игрока сделать операцию сразу после квалификации сборной Польши на Евро-2020, из-за чего он не смог принять участие в важных матчах во внутреннем чемпионате и еврокубках.

Ранее сообщалось, что интерес к Гуральски проявляет «Кайрат». Однако существует большая вероятность того, что «Лудогорец» не будет продавать игрока и оставит до лета, когда у него закончится контракт.

За «Лудогорец» Гуральски выступает с 2017 года и дважды становился чемпионом Болгарии. Ранее на родине он играл за «Ягеллонию» и «Вислу» из Плоцка.