Легионер с опытом игры в Лиге Европы покинул клуб КПЛ
Украинский полузащитник Иван Бобко покинул кокшетауский «Окжетпес». Об этом сообщает Footboom.com.
Украинский полузащитник Иван Бобко покинул кокшетауский «Окжетпес». Об этом сообщает Footboom.com.
29-летний футболист получил статус свободного агента и занимается поисками новой команды.
В «Окжетпес» Бобко перешел в июле 2019 года.
В минувшем сезоне он провел за кокшетауский клуб 11 матчей, в которых отличился ассистом и получил два «горчичника».
«Окжетпес» занял седьмое место в чемпионате Казахстана.
За свою карьеру Бобко поиграл за одесский «Черноморец», харьковский «Металлист», венгерский «Дебрецен», шведский АФК «Эскильстуна». Вместе с «Черноморцем» в сезоне-2013/14 футболист стал финалистом кубка Украины и сыграл в Лиге Европы.