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13:47 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер с опытом игры в Лиге Европы покинул клуб КПЛ

Украинский полузащитник Иван Бобко покинул кокшетауский «Окжетпес». Об этом сообщает Footboom.com.

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29-летний футболист получил статус свободного агента и занимается поисками новой команды.

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В «Окжетпес» Бобко перешел в июле 2019 года.

В минувшем сезоне он провел за кокшетауский клуб 11 матчей, в которых отличился ассистом и получил два «горчичника».

«Окжетпес» занял седьмое место в чемпионате Казахстана.

За свою карьеру Бобко поиграл за одесский «Черноморец», харьковский «Металлист», венгерский «Дебрецен», шведский АФК «Эскильстуна». Вместе с «Черноморцем» в сезоне-2013/14 футболист стал финалистом кубка Украины и сыграл в Лиге Европы.

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