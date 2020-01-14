Легионер с опытом игры в Лиге Европы покинул клуб КПЛ

29-летний футболист получил статус свободного агента и занимается поисками новой команды.

В «Окжетпес» Бобко перешел в июле 2019 года.

В минувшем сезоне он провел за кокшетауский клуб 11 матчей, в которых отличился ассистом и получил два «горчичника».

«Окжетпес» занял седьмое место в чемпионате Казахстана.