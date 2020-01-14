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13:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы доходы лучших футбольных клубов мира

Каталонская «Барселона» возглавила рейтинг клубов по доходам. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Deloitte.

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Согласно исследованиям компании, «Барселона» в сезоне-2018/2019 продемонстрировала доход равный 840,8 миллиона евро.

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Второе место занял мадридский «Реал» (757,3). Третью строчку — английский «Манчестер Юнайтед» (711,5). «Барселона» впервые в истории стала лидером мирового футбола по доходам и также стала первым клубом, преодолевшим порог в 800 миллионов евро.

Проанализировав структуру доходов лидеров списка, эксперты Deloitte обнаружили, что меньше всего клубам приносит продажа билетов на матчи. Доля дохода с реализации билетов составляет 16 процентов. 44 процента приносят права на трансляцию. 40 процентов составляют доходы с рекламы.

В декабре 2019-го Sportingintelligence назвал клубы с самыми высокими зарплатами футболистов. Список также возглавила «Барселона», где в среднем игроки зарабатывают 12,2 миллиона долларов в год.

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