Гол на ЧМ-1990, опыт в Испании, работа на Евро-2012 и успех в Казахстане. Что нужно знать о новом тренере «Астаны»

Источник: AP 2020

Билек родился 13 апреля 1965 года в Праге. В 17 лет дебютировал в составе местной «Спарты». Затем хавбек поиграл за испанский «Бетис», чешские «Спарту», «Викторию» и «Теплице». В сезоне-1990/91 провел шесть матчей в Ла Лиге. Завершил игровую карьеру в 2000 году. Провел 35 матчей за сборные Чехословакии и Чехии.

Тренерскую карьеру начал в «Теплице», затем возглавлял костариканский «Картахинес», а также чешские «Хмел», «Спарту», «Викторию», «Высочину», «Фастав», грузинское «Динамо», словацкий «Ружомберок» а также юношескую и национальную сборные Чехии.

В 2009 году во главе сборной Чехии добрался до ¼ финала Евро-2012. Летом 2014 года он возглавил тбилисское «Динамо». У руля грузинской команды он во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встречался с казахстанским «Актобе». Итогом двухраундового противостояния стал разгром с общим счетом 0:4. Спустя два месяца президент «Динамо» поменял стратегию клуба и расторг контракт с Билеком.

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Затем Билек руководил чешским середняком — «Высочиной», а последним местом работы стал клуб «Фастав». В момент его ухода команда располагалась на шестой позиции в чемпионате Чехии, имея хорошие шансы на попадание в зону еврокубков.

Стоит отметить, что Билек вместе с экс-наставником «Кайрата» Владимиром Вайссом в составе сборной Чехословакии принял участие в чемпионате мира 1990 года. На том турнире команда дошла до четвертьфинала, уступив будущим победителям из Германии — 0:1: чех провел все пять матчей (четыре полных, а в одном был заменен на 67-й минуте) и забил два гола с пенальти, а словак отыграл три встречи (дважды вышел на замену, а в одной игре был заменен).

Под руководством Билека сборная Чехии установила несколько антирекордов. В 2013 году его подопечные потерпели самое крупное домашнее поражение в истории современной чешской сборной.

Под руководством Билека чехи трижды уступали сопернику с разницей в три мяча — Норвегии, Дании и России.

Кроме этого, Билек стал первым в истории рулевым сборной, при котором национальная команда получила в свои ворота четыре мяча. Поражения случились в матчах с Хорватией (2:4) и Россией (1:4).

Билек стал единственным наставником, при котором команда играла вничью или проигрывала чаще, чем одерживала победы. На его счету 16 побед, девять ничьих и 13 поражений.

Самым любимым его счетом в сборной Чехии является нулевая ничья — такой результат был зафиксирован в семи матчах. При этом в 15 встречах чехи не смогли распечатать ворота соперника. При нем чехи забивали 1,28 гола за игру, а пропускали 0,97 раз за встречу.

В начале 2019 года Билек возглавил сборную Казахстана. Контракт с ним был заключен по схеме «1+1». Он стал 17-м наставником в истории национальной команды. При Билеке сборная страны провела десять матчей, выиграв три из них, в одном была зафиксирована ничья, а остальные шесть поединков его подопечные проиграли.

При Билеке сборная Казахстана повторила свой лучший результат в отборочных турнирах под эгидой УЕФА. В квалификации Евро-2020 команда набрала десять очков — столько же, сколько в отборе на Евро-2008.

В прошедшей еврокампании сборная Казахстана обыграла Шотландию (3:0), дважды оказалась сильнее Сан-Марино (4:0 и 3:1), а также сыграла на выезде вничью с Кипром — 1:1.

Чешский специалист мог и раньше возглавить клуб КПЛ. В декабре 2017 года Билек вел переговоры с «Иртышом», но стороны не смогли договориться.