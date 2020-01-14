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13:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» перехватил у «Астаны» форварда сборной Казахстана с 16 голами в КПЛ

Форвард сборной Казахстана по футболу и «Актобе» Абат Аймбетов в ближайшее время станет игроком алматинского «Кайрата», сообщают Vesti.kz.

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Аймбетов завершил прошлый сезон в статусе лучшего казахстанского бомбардира, забив 16 мячей в премьер-лиге.

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Однако после вылета «Актобе» в первую лигу стало очевидно, что игрок сменит команду. «Кайрат» в нынешнее межсезонье расстался с венгерским нападающим Мартоном Эппелем, заменой которому должен стать как раз Аймбетов.

На 24-летнего форварда претендовали сразу несколько клубов КПЛ, в том числе «Астана», но игрок сделал выбор в пользу «Кайрата». Для алматинцев это уже второй новичок в межсезонье, ранее серебряный призер КПЛ заключил контракт с полузащитником сборной Армении Камо Оганесяном.

Отметим, что в прошлом году Аймбетов также дебютировал за сборную Казахстана, сыграв шесть матчей в квалификации Евро-2020.

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