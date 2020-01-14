«Кайрат» перехватил у «Астаны» форварда сборной Казахстана с 16 голами в КПЛ
Форвард сборной Казахстана по футболу и «Актобе» Абат Аймбетов в ближайшее время станет игроком алматинского «Кайрата», сообщают Vesti.kz.
Форвард сборной Казахстана по футболу и «Актобе» Абат Аймбетов в ближайшее время станет игроком алматинского «Кайрата», сообщают Vesti.kz.
Аймбетов завершил прошлый сезон в статусе лучшего казахстанского бомбардира, забив 16 мячей в
Однако после вылета «Актобе» в первую лигу стало очевидно, что игрок сменит команду. «Кайрат» в нынешнее межсезонье расстался с венгерским нападающим Мартоном Эппелем, заменой которому должен стать как раз Аймбетов.
На 24-летнего форварда претендовали сразу несколько клубов КПЛ, в том числе «Астана», но игрок сделал выбор в пользу «Кайрата». Для алматинцев это уже второй новичок в межсезонье, ранее серебряный призер КПЛ заключил контракт с полузащитником сборной Армении Камо Оганесяном.
Отметим, что в прошлом году Аймбетов также дебютировал за сборную Казахстана, сыграв шесть матчей в квалификации Евро-2020.