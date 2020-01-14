Новичок КПЛ пригласил лучшего бомбардира клуба из зарубежного чемпионата

24-летний футболист, по информации источника, близкого к ситуации, находится на просмотре в петропавловском клубе «Кызыл-Жар СК», который проводит сбор в Турции.

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В минувшем сезоне в высшей лиге чемпионата Беларуси и в стыковых матчах за право остаться в сильнейшем дивизионе Грибовский забил шесть голов, став лучшим бомбардиром команды.

Ранее Грибовский играл на родине за такие клубы, как «Белшина», ФК «Лида» и «Луч». Его трансферная стоимость составляет 250 тысяч евро.