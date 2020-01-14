Новичок КПЛ пригласил лучшего бомбардира клуба из зарубежного чемпионата
Белорусский форвард Роман Грибовский, выступавший в сезоне-2019 в белорусском «Днепре», может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Белорусский форвард Роман Грибовский, выступавший в сезоне-2019 в белорусском «Днепре», может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
24-летний футболист, по информации источника, близкого к ситуации, находится на просмотре в петропавловском клубе «Кызыл-Жар СК», который проводит сбор в Турции.
В минувшем сезоне в высшей лиге чемпионата Беларуси и в стыковых матчах за право остаться в сильнейшем дивизионе Грибовский забил шесть голов, став лучшим бомбардиром команды.
Ранее Грибовский играл на родине за такие клубы, как «Белшина», ФК «Лида» и «Луч». Его трансферная стоимость составляет 250 тысяч евро.
Напомним, в сезоне-2019 «Кызыл-Жар СК», который тренировал Али Алиев, стал победителем первой лиги и в 2020 году выступит в КПЛ. На минувшей неделе клуб объявил о назначении молдавского специалиста Вячеслава Руснака на пост главного тренера и отправился на первые сборы в Турцию.