Новичок первой лиги взял на просмотр четырех футболистов из «Кайрата»
Новичок первой лиги Казахстана по футболу «Арысь» из одноименного города Туркестанской области просматривает четверых игроков из «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.
Новичок первой лиги Казахстана по футболу «Арысь» из одноименного города Туркестанской области просматривает четверых игроков из «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.
В расположение клуба прибыли 20-летний защитник Бахтияр Нурузбакиев (одна игра за «Кайрат-Жастар»), 20-летний нападающий Нурдаулет Агзамбаев (21 матч, четыре гола за «Кайрат-Жастар»), 20-летний нападающий Марлен Айманов (14 матчей, три гола за «Кайрат-Жастар») и 22-летний защитник Александр Стародубов (вне заявки в 2019 году).
Напомним, «Арысь» свой первый сбор проводит в родном городе.