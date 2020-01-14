Новичок первой лиги взял на просмотр четырех футболистов из «Кайрата»

В расположение клуба прибыли 20-летний защитник Бахтияр Нурузбакиев (одна игра за «Кайрат-Жастар»), 20-летний нападающий Нурдаулет Агзамбаев (21 матч, четыре гола за «Кайрат-Жастар»), 20-летний нападающий Марлен Айманов (14 матчей, три гола за «Кайрат-Жастар») и 22-летний защитник Александр Стародубов (вне заявки в 2019 году).