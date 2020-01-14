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14:25 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок первой лиги взял на просмотр четырех футболистов из «Кайрата»

Новичок первой лиги Казахстана по футболу «Арысь» из одноименного города Туркестанской области просматривает четверых игроков из «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.

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В расположение клуба прибыли 20-летний защитник Бахтияр Нурузбакиев (одна игра за «Кайрат-Жастар»), 20-летний нападающий Нурдаулет Агзамбаев (21 матч, четыре гола за «Кайрат-Жастар»), 20-летний нападающий Марлен Айманов (14 матчей, три гола за «Кайрат-Жастар») и 22-летний защитник Александр Стародубов (вне заявки в 2019 году).

Напомним, «Арысь» свой первый сбор проводит в родном городе.

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