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14:26 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер московского «Локомотива» возглавил «Актобе»

Россиянин Владимир Маминов назначен главным тренером «Актобе», объявила пресс-служба клуба.

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Специалист уже приступил к комплектованию состава команды. В ближайшее время клуб отправится на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию.

Во время загрузки произошла ошибка.

45-летний Маминов известен по выступлениям за московский «Локомотив», в котором провел всю карьеру с 1992 по 2008 год. Тренерскую карьеру экс-хавбек сборной Узбекистана начинал в стане «железнодорожников», успев побыть ассистентом и дважды временным главным тренером. Покинув структуру «Локо», Моминов работал в «Рубине», а самостоятельно тренирует с 2014 года и возглавлял «Химки», «Солярис» и «Тюмень».

В прошлом сезоне «Актобе», лишившийся 12 очков до старта, вылетел из КПЛ и следующий сезон проведет в первой лиге.

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