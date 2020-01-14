Экс-тренер московского «Локомотива» возглавил «Актобе»
Россиянин Владимир Маминов назначен главным тренером «Актобе», объявила
Россиянин Владимир Маминов назначен главным тренером «Актобе», объявила
Специалист уже приступил к комплектованию состава команды. В ближайшее время клуб отправится на первые
45-летний Маминов известен по выступлениям за московский «Локомотив», в котором провел всю карьеру с 1992 по 2008 год. Тренерскую карьеру
В прошлом сезоне «Актобе», лишившийся 12 очков до старта, вылетел из КПЛ и следующий сезон проведет в первой лиге.