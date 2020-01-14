Экс-тренер московского «Локомотива» возглавил «Актобе»

Специалист уже приступил к комплектованию состава команды. В ближайшее время клуб отправится на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию.

45-летний Маминов известен по выступлениям за московский «Локомотив», в котором провел всю карьеру с 1992 по 2008 год. Тренерскую карьеру экс-хавбек сборной Узбекистана начинал в стане «железнодорожников», успев побыть ассистентом и дважды временным главным тренером. Покинув структуру «Локо», Моминов работал в «Рубине», а самостоятельно тренирует с 2014 года и возглавлял «Химки», «Солярис» и «Тюмень».