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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Борини перешел из «Милана» в «Верону»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Нападающий Фабио Борини перешел из «Милана» в другой итальянский футбольный клуб «Верона», сообщается на официальном сайте «россонери».

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Как сообщает сайт «Вероны», 28-летний форвард подписал контракт с клубом до 30 июня 2020 года. В новом клубе он будет выступать под 16-м номером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Борини в нынешнем сезоне сыграл два матча за «Милан».

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