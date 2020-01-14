Борини перешел из «Милана» в «Верону»
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Нападающий Фабио Борини перешел из «Милана» в другой итальянский футбольный клуб «Верона», сообщается на официальном сайте «россонери».
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Нападающий Фабио Борини перешел из «Милана» в другой итальянский футбольный клуб «Верона», сообщается на официальном сайте «россонери».
Как сообщает сайт «Вероны», 28-летний форвард подписал контракт с клубом до 30 июня 2020 года. В новом клубе он будет выступать под 16-м номером.
Борини в нынешнем сезоне сыграл два матча за «Милан».