«Барселона» — первая, «Ливерпуль» — лишь седьмой, «Зенит» — 28-й. Кто сколько зарабатывает в футболе
Считаем чужие деньги.
Считаем чужие деньги.
Топовые футбольные клубы должны не только выигрывать трофеи. В идеале, конечно. Но и зарабатывать хорошие деньги. Если только тратить — ничего хорошего не выйдет. Элементарная мысль, но в России ее стоит повторить несколько раз.
Понятно, что у ведущих команд порядок с заработком. Тут и щедрые спонсоры, и доходы от билетов/атрибутики, и большие призовые за Лигу чемпионов, выставочные турниры и так далее. Впрочем, умеют зарабатывать и не самые раскрученные команды.
Консалтинговая компания Deloitte представила свой рейтинг европейских клубов по доходам за сезон-2018/19. В нем куча всего интересного. Фиксируем самое-самое:
1. «Барселона» — 840,8 млн евро
2. «Реал» — 757,3
3. «Манчестер Юнайтед» — 711,5
4. «Бавария» — 660,1
5. «ПСЖ» — 635,9
6. «Манчестер Сити» — 610,6
7. «Ливерпуль» — 604,7
8. «Тоттенхэм» — 521,1
9. «Челси» — 513,1
10. «Ювентус» — 459,7
11. «Арсенал» — 445,6
12. «Боруссия» Дортмунд — 377,1
13. «Атлетико» — 367,6
14. «Интер» — 364,6
15. «Шальке» — 324,8
16. «Рома» — 231
17. «Лион» — 220,8
18. «Вест Хэм» — 216,4
19. «Эвертон» — 213
20. «Наполи» — 207,4…
28. «Зенит» — 180,4.