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16:39 (мск), источник: Sport24

«Барселона» — первая, «Ливерпуль» — лишь седьмой, «Зенит» — 28-й. Кто сколько зарабатывает в футболе

Считаем чужие деньги.

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Топовые футбольные клубы должны не только выигрывать трофеи. В идеале, конечно. Но и зарабатывать хорошие деньги. Если только тратить — ничего хорошего не выйдет. Элементарная мысль, но в России ее стоит повторить несколько раз.

Понятно, что у ведущих команд порядок с заработком. Тут и щедрые спонсоры, и доходы от билетов/атрибутики, и большие призовые за Лигу чемпионов, выставочные турниры и так далее. Впрочем, умеют зарабатывать и не самые раскрученные команды.

Консалтинговая компания Deloitte представила свой рейтинг европейских клубов по доходам за сезон-2018/19. В нем куча всего интересного. Фиксируем самое-самое:

  • Впервые в истории на первом месте — «Барселона». Доход каталонцев — аж 840,8 миллиона евро. Притом «Барса» стала еще и первым клубом в истории, который заработал за сезон больше 800 млн.
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  • В первой тройке еще «Реал» и «МЮ». 757 и 711 миллионов, соответственно. Тут без сюрпризов, эти два клуба всегда были в топе по популярности в мире и заработкам.
  • Лучший российский клуб в списке — «Зенит», 28-е место. Его доходы составили 180,4 миллиона евро. Очевидно, что тут два главных момента — спонсорство «Газпрома» и продажа Леандро Паредеса в «ПСЖ» за 40 миллионов евро.
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  • Топ-20 самых богатых клубов Европы суммарно заработали в прошлом сезоне 9,3 млрд евро. Это на 11% больше, чем в позапрошлом сезоне (8,3).
  • В первой двадцатке больше всего клубов из АПЛ — аж 7. Притом не только топ-команды, но и, например, «Вест Хэм» и даже «Эвертон». Второй ливерпульский клуб тоже умеет зарабатывать деньги.
  • Первый ливерпульский — на седьмом месте. От победителя Лиги чемпионов и одного из самых популярных клубов мира можно было ждать более высокой позиции. Но «Ливерпуль» в рейтинге уступает, соответственно, «Барсе», «Реалу», «МЮ», «Баварии», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
  • Из четырех полуфиналистов Лиги чемпионов в топе три — понятно, «Барселона», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» на 8-м месте. А вот «Аякс» не попал даже в первую 20-ку. Несмотря на продажу Де Йонга в «Барселону» и Де Лигта в «Ювентус». Амстердамцы — на 23-м месте. Ну, зато «Зенит» обогнали.
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  • Важный момент: в первой двадцатке только клубы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Нет ни одной команды не из топ-5 чемпионатов Европы.
  • Топ-20 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19:

1. «Барселона» — 840,8 млн евро
2. «Реал» — 757,3
3. «Манчестер Юнайтед» — 711,5
4. «Бавария» — 660,1
5. «ПСЖ» — 635,9
6. «Манчестер Сити» — 610,6
7. «Ливерпуль» — 604,7
8. «Тоттенхэм» — 521,1
9. «Челси» — 513,1
10. «Ювентус» — 459,7
11. «Арсенал» — 445,6
12. «Боруссия» Дортмунд — 377,1
13. «Атлетико» — 367,6
14. «Интер» — 364,6
15. «Шальке» — 324,8
16. «Рома» — 231
17. «Лион» — 220,8
18. «Вест Хэм» — 216,4
19. «Эвертон» — 213
20. «Наполи» — 207,4…
28. «Зенит» — 180,4.

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