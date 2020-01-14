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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тухель: Бернат, Маркиньос и Менье пропустят матч с «Монако»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Защитники Хуан Бернат, Маркиньос и Тома Менье не помогут «Пари Сен-Жермен» в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции с «Монако», заявил главный тренер парижского футбольного клуба Томас Тухель.

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Источник: AP 2020

Встреча пройдет в среду на поле «Монако» и начнется в 23:00 мск. Соперники в воскресенье в Париже сыграли вничью со счетом 3:3 в матче 20-го тура Лиги 1.

«Мы почти уверены, что Бернат, Маркиньос и Менье не сыграют. Ничего серьезного, но мы осторожны и сейчас не время рисковать. Это нормально, когда после напряженного матча сталкиваешься с мышечными проблемами. Все остальные игроки будут доступны в обычном режиме», — сказал Тухель, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

«ПСЖ» с 46 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (29) располагается на восьмой строчке.

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