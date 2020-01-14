Тухель: Бернат, Маркиньос и Менье пропустят матч с «Монако»

Встреча пройдет в среду на поле «Монако» и начнется в 23:00 мск. Соперники в воскресенье в Париже сыграли вничью со счетом 3:3 в матче 20-го тура Лиги 1.

«Мы почти уверены, что Бернат, Маркиньос и Менье не сыграют. Ничего серьезного, но мы осторожны и сейчас не время рисковать. Это нормально, когда после напряженного матча сталкиваешься с мышечными проблемами. Все остальные игроки будут доступны в обычном режиме», — сказал Тухель, слова которого приводит агентство Франс Пресс.