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16:56 (мск), источник: Sport24

10 часов в «обезьяннике» и шахматы с Карповым. Невероятные истории о новом тренере «Барсы»

Кике Сетьена многое связывает с Россией.

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Источник: AP 2020

Вчера «Барселона» уволила Эрнесто Вальверде, назначив вместо него экс-коуча «Бетиса» Кике Сетьена. Его команда обыгрывала в гостях и «Барсу» и «Реал», но это не самый удивительный факт в карьере Кике.

С 2005 по 2006 год Кике входил в штаб сборной России по пляжному футболу, а еще он фанат шахмат. В 2018-м Кике даже сразился с русским гроссмейстером Анатолием Карповым.

Корреспондент Sport24 Арарат Мамбреян поговорил с Писаревым и Карповым о впечатлении, которое на них произвел новый тренер «Барсы».

Пляжный футбол

Кике работал при Николай Писареве и занимал должность технического директора, а также был помощником главного тренера.

Николай Писарев, экс-главный тренер сборной России по пляжному футболу:

«Мы только начинали развивать наш пляжный футбол и собирали команду. Мне про него рассказал Дмитрий Попов, и я решил пригласить его к нам тренером-консультантом. В бытность футболистом он очень много игр провел на хорошем уровне в сантандерском «Расинге». Попов нас познакомил, и мы продуктивно проработали с ним год.

Он очень системный тренер, его человеческие качества находятся на высоком уровне. Его атакующий «Бетис» выделялся среди всех команд в Испании. Поэтому можно сказать, что Сетьен очень близок по стилю и по философии к «Барселоне». Хочется пожелать ему только удачи. Если он выиграет чемпионат Испании и Лигу Чемпионов, то про Хави в «Барселоне» на некоторое время забудут. Это шанс, которым нужно воспользоваться.

В «Барселоне» сложно под таким давлением работать, но я надеюсь, что у него получится. Отправил ли ему уже сообщение? Да, поздравил и пожелал успехов. Если будет возможность, то я съезжу и посещу матч его «Барселоны.
Николай Писарев
экс-главный тренер сборной России по пляжному футболу

Он очень тактичный и хороший человек, у него есть любопытная история, связанная с «обезьянником». Мы полетели на сбор в Крым, но не обратили внимание, что у него виза была одноразовой. Возвращаемся обратно, а его не пускают и ему пришлось 10 часов сидеть в этом «обезьяннике», где находится таможня. Это было 15 лет назад, он просидел в нашем аэропорту без капризов и упреков 10 часов, а выходя лишь сказал, что ему это будет только хорошим опытом, будет теперь знать об этом.

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Шахматы с Карповым

Двенадцатый чемпион мира давал в Севилье сеанс одновременной игры. Кике держался до последнего, а после битвы подарил Карпову футболку «Бетиса».

Анатолий Карпов, двенадцатый чемпион мира по шахматам:

«Конечно, я помню Сетьена, он держался молодцом в поединке со мной. Он по ходу сеанса оставил впечатления очень думающего человека. Умение игры в шахматы для футбольного тренера имеет колоссальное значение. Шахматы учат человека к детальной проработке, достоинств своих подопечных и своего соперника. Это игра помогает находит слабые точки в сопернике и анализ его игры.

В целом для футбольного тренера умение играть в шахматы колоссально помогает для развития стратегического мышления.
Анатолий Карпов
двенадцатый чемпион мира по шахматам

Я не знал, что он возглавил такую великую команду, мне приятно, что такой достойный человек будет главным тренером «Барселоны». Во время сеанса игры в шахматы нет разговора с соперником, только в самом начале, когда я прошел и поздоровался. Он тогда во время мероприятии в Андалусии был одним из тех, кто оставался довольно-таки долго, но держался до самого последнего. Он спросил у меня про любовь к шахматам, а потом мне подарили именную футболку с номером десять на спине.

Если позовет на матч «Барселоны», приму ли приглашения? Я часто бываю в Барселоне, поэтому думаю, что найдем возможность. Тем более, что у меня в Каталонии на протяжении пяты лет проходит летный турнир по шахматам. Поэтому я с удовольствием посещу матч «Барселоны». Хочется пожелать удачи и успехов Сетьену на посту главного тренера «Барселоны».

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