10 часов в «обезьяннике» и шахматы с Карповым. Невероятные истории о новом тренере «Барсы»
Кике Сетьена многое связывает с Россией.
Кике Сетьена многое связывает с Россией.
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Корреспондент Sport24 Арарат Мамбреян поговорил с Писаревым и Карповым о впечатлении, которое на них произвел новый тренер «Барсы».
Кике работал при Николай Писареве и занимал должность технического директора, а также был помощником главного тренера.
Николай Писарев,
«Мы только начинали развивать наш пляжный футбол и собирали команду. Мне про него рассказал Дмитрий Попов, и я решил пригласить его к нам
Он очень системный тренер, его человеческие качества находятся на высоком уровне. Его атакующий «Бетис» выделялся среди всех команд в Испании. Поэтому можно сказать, что Сетьен очень близок по стилю и по философии к «Барселоне». Хочется пожелать ему только удачи. Если он выиграет чемпионат Испании и Лигу Чемпионов, то про Хави в «Барселоне» на некоторое время забудут. Это шанс, которым нужно воспользоваться.
В «Барселоне» сложно под таким давлением работать, но я надеюсь, что у него получится. Отправил ли ему уже сообщение? Да, поздравил и пожелал успехов. Если будет возможность, то я съезжу и посещу матч его «Барселоны.
Он очень тактичный и хороший человек, у него есть любопытная история, связанная с «обезьянником». Мы полетели на сбор в Крым, но не обратили внимание, что у него виза была одноразовой. Возвращаемся обратно, а его не пускают и ему пришлось 10 часов сидеть в этом «обезьяннике», где находится таможня. Это было 15 лет назад, он просидел в нашем аэропорту без капризов и упреков 10 часов, а выходя лишь сказал, что ему это будет только хорошим опытом, будет теперь знать об этом.
Двенадцатый чемпион мира давал в Севилье сеанс одновременной игры. Кике держался до последнего, а после битвы подарил Карпову футболку «Бетиса».
Анатолий Карпов, двенадцатый чемпион мира по шахматам:
«Конечно, я помню Сетьена, он держался молодцом в поединке со мной. Он по ходу сеанса оставил впечатления очень думающего человека. Умение игры в шахматы для футбольного тренера имеет колоссальное значение. Шахматы учат человека к детальной проработке, достоинств своих подопечных и своего соперника. Это игра помогает находит слабые точки в сопернике и анализ его игры.
В целом для футбольного тренера умение играть в шахматы колоссально помогает для развития стратегического мышления.
Я не знал, что он возглавил такую великую команду, мне приятно, что такой достойный человек будет главным тренером «Барселоны». Во время сеанса игры в шахматы нет разговора с соперником, только в самом начале, когда я прошел и поздоровался. Он тогда во время мероприятии в Андалусии был одним из тех, кто оставался
Если позовет на матч «Барселоны», приму ли приглашения? Я часто бываю в Барселоне, поэтому думаю, что найдем возможность. Тем более, что у меня в Каталонии на протяжении пяты лет проходит летный турнир по шахматам. Поэтому я с удовольствием посещу матч «Барселоны». Хочется пожелать удачи и успехов Сетьену на посту главного тренера «Барселоны».