Президент «Барселоны» объяснил решение о смене главного тренера

Источник: AFP 2020

Вечером в понедельник «Барселона» объявила об уходе с поста главного тренера команды Эрнесто Вальверде и назначении Кике Сетьена.

«Я хочу поблагодарить Эрнесто Вальверде за все, что он сделал. Я хочу поговорить о том, почему сменился тренер. Мы знали, что динамика была не самой лучшей, несмотря на то, что результаты были очень хорошими. Мы сделали изменения сейчас, потому что мы в середине сезона, и нам нужен был импульс», — сказал Бартомеу, которого цитирует mundodeportivo.com.

«С этим импульсом и с этой новой динамикой мы стремимся выиграть чемпионат, Лигу чемпионов и Кубок Испании. В последние недели и месяцы мы разговаривали с другими тренерами. Большая работа была проделана, и сейчас пришло время внести изменения. Еще раз спасибо Эрнесто Вальверде, у нас были прекрасные отношения», — отметил он.

Вальверде тренировал «Барселону» с 2017 года. Под его руководством каталонцы дважды выиграли чемпионат Испании. В текущем сезоне «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов и делит с «Реалом» первое место в турнирной таблице чемпионата страны.