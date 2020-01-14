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18:44 (мск), источник: Sport24

«Вы везде добьетесь успеха». Месси и Суарес — в восторге от уволенного Вальверде

Теплые слова на прощание.

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Эрнесто Вальверде уволили из «Барселоны». Новый главный тренер каталонцев — экс-коуч «Бетиса» Кике Сетьен. Пока вы приходите в себя после таких мощных новостей — игроки «Барселоны» говорят о Вальверде. Обычная практика, когда увольняют тренера. Тренера, с которым, несмотря ни на что, у футболистов были хорошие отношения. По крайней мере, публично игроки «Барсы» очень позитивно отзываются о Вальверде. Собрали для вас главные цитаты последних часов.

Месси: «Настоящий профи — удачи, мистер, обнимаю»

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Вот главные слова про Вальверде. Что может быть важнее в «Барселоне», чем мнение Лионеля Месси?

«Спасибо за все, мистер. Уверен, вы везде добьетесь успеха, в любой команде. Помимо того, что вы настоящий профессионал, вы еще и замечательный человек. Удачи и обнимаю», — написал Лео в инстаграме.

Суарес: «Вы — большой человек»

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«Спасибо большое, мистер, за все моменты, что мы пережили вместе как профессионалы.

Я сохраню в памяти все позитивные вещи, которыми вы меня учили. Вы — большой человек. Спасибо вам и всему персоналу за профессионализм. Я желаю вам удачи во всем, что произойдет в будущем! — цитата Луиса Суареса. Тоже исключительно теплая.

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Бускетс: «Спасибо за эти 2,5 года»

Новый тренер «Барсы» Кике Сетьен — большой фанат Серджи Бускетса. Однажды плеймейкер «Барселоны» даже подарил коучу свою футболку с автографом. Теперь они будут работать вместе, но и прошлый тренер Бускетса вполне устраивал. Вот слова Серджи про Вальверде в сторис инстаграма.

«Спасибо за эти 2,5 года. Желаю вам и вашему персоналу всего самого хорошего», — хотя, по сравнению с Месси и Суаресом, Бускетс написал суховато.

Неосторожный лайк

Впрочем, не все так благополучно между Вальверде и игроками. По крайней мере, полузащитник «Барсы» Рики Пуч лайкнул новость… об увольнении тренера. Понятно, что он мог сделать это случайно (на автомате), но в 2019-м такие вещи всегда можно использовать против игрока. Мол, он только рад увольнению Вальверде.

У Пуча — лишь три матча за главную команду «Барселоны». 20-летнего полузащитника хотели отдать в аренду. Но, возможно, при Сетьене Рики будет регулярно работать с основой.

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