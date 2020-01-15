Игрок «Ньюкасла» назвал игрока, который превосходит Криштиану Роналду по силе и скорости

«В своей карьере я играл против многих хороших игроков, но ни один из них не был так быстр и силён, как Адама Траоре! Я встречался с Криштиану Роналду, но даже у него нет такой скорости! Конечно, у него нереальная техника, но иногда остановить подобное проще, чем противостоять кому-то с таким невероятным рывком. Я оборонялся против Роналду на Евро-2012, когда Нидерланды играли с Португалией (1:2). Это было тяжело, но матч против Траоре был сложнейшим в моей карьере, хотя я думаю, что выступил неплохо», — приводит слова Траоре Daily Mail.