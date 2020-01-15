Игрок «Ньюкасла» назвал игрока, который превосходит Криштиану Роналду по силе и скорости
Голландский защитник «Ньюкасл Юнайтед» Йетро Виллемс выделил игру 23-летнего испанского нападающего Адама Траоре после встречи 22-го тура английской
Голландский защитник «Ньюкасл Юнайтед» Йетро Виллемс выделил игру 23-летнего испанского нападающего Адама Траоре после встречи 22-го тура английской
«В своей карьере я играл против многих хороших игроков, но ни один из них не был так быстр и силён, как Адама Траоре! Я встречался с Криштиану Роналду, но даже у него нет такой скорости! Конечно, у него нереальная техника, но иногда остановить подобное проще, чем противостоять
25-летний голландец, арендованный у немецкого клуба «Айнтрахт», в этом сезоне принял участие в 19 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах и отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
|Эшпириту Санту Нуну
|Стив Брюс
|Леандер Дендонкер
|14′
|Мигель Альмирон(Дуайт Гэйл)
|7′
|11
|Руй Патрисиу
|1
|Мартин Дубравка
|2
|Мэтт Доэрти
|2
|Киран Кларк
|16
|Конор Коади
|15
|Йетро Виллемс
|19
|Хонни Кастро
|18
|Федерико Фернандес
|8
|Рубен Невеш
|14
|Исаак Хэйден
|27
|Ромен Саисс
|24
|Мигель Альмирон
65′
|28
|Жоау Моутинью
|36
|Шон Лонгстафф
|32
|Леандер Дендонкер
|43
|Мэттью Лонгстафф
87′
|9
|Рауль Хименес
|3
|Пол Дамметт
13′
|37
|Адама I Траоре
|20
|Флориан Лежен
|7
|Педру Нету
85′
|9
|Жоэлинтон
79′
|29
|Рубен Винагре
|7
|Энди Кэрролл
|12
|Дуайт Гэйл
28′
|30
|Кристиан Атсу
67′
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Питер Бэнкес(Англия)