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11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Ньюкасла» назвал игрока, который превосходит Криштиану Роналду по силе и скорости

Голландский защитник «Ньюкасл Юнайтед» Йетро Виллемс выделил игру 23-летнего испанского нападающего Адама Траоре после встречи 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1).

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«В своей карьере я играл против многих хороших игроков, но ни один из них не был так быстр и силён, как Адама Траоре! Я встречался с Криштиану Роналду, но даже у него нет такой скорости! Конечно, у него нереальная техника, но иногда остановить подобное проще, чем противостоять кому-то с таким невероятным рывком. Я оборонялся против Роналду на Евро-2012, когда Нидерланды играли с Португалией (1:2). Это было тяжело, но матч против Траоре был сложнейшим в моей карьере, хотя я думаю, что выступил неплохо», — приводит слова Траоре Daily Mail.

25-летний голландец, арендованный у немецкого клуба «Айнтрахт», в этом сезоне принял участие в 19 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах и отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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Вулверхэмптон Уондерерс
1:1
Первый тайм: 1:1
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2211.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Molineux Stadium, 31570 зрителей
Главные тренеры
Эшпириту Санту НунуСтив Брюс
Голы
Леандер Дендонкер14′
Мигель Альмирон(Дуайт Гэйл)7′
Составы команд
11Руй Патрисиу
1Мартин Дубравка
2Мэтт Доэрти
2Киран Кларк
16Конор Коади
15Йетро Виллемс
19Хонни Кастро
18Федерико Фернандес
8Рубен Невеш
14Исаак Хэйден
27Ромен Саисс
24Мигель Альмирон
65′
28Жоау Моутинью
36Шон Лонгстафф
32Леандер Дендонкер
43Мэттью Лонгстафф
87′
9Рауль Хименес
3Пол Дамметт
13′
37Адама I Траоре
20Флориан Лежен
7Педру Нету
85′
9Жоэлинтон
79′
29Рубен Винагре
7Энди Кэрролл
12Дуайт Гэйл
28′
30Кристиан Атсу
67′
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)5
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
13Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПитер Бэнкес(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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