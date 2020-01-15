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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

Третий бомбардир КПЛ-2019 после ухода из «Кайрата» перешел в бельгийский клуб

Бывший нападающий алматинского «Кайрата» Мартон Эппель стал игроком бельгийского «Серкль Брюгге».

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28-летний венгр подписал контракт до конца сезона. Отметим, что главным тренером «Серкль Брюгге» является бывший главный тренер сборной Казахстана Бернд Шторк. Команда с 11 очками после 21 тура занимает последнее место в турнирной таблице высшей лиги Бельгии.

Эппель покинул «Кайрат» по окончании сезона в статусе свободного агента. В КПЛ-2019 венгерский нападающий стал третьим в списке бомбардиров, забив 16 голов в 28 матчах. Всего за полтора года в «Кайрате» он сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал четыре голевые передачи.

До Казахстана Эппель на родине играл за «Гонвед», «Дунайварош», МТК, «Пашк» и «Мадьяр», а в Голландии — за НЕК.

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