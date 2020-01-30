Жгучая футболистка «Рейнджерс»: она покорила Глазго, не выходя на поле

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За время своей футбольной карьеры Соня успела поиграть за шведскую «Хускварну», итальянские «Рому» и «Бари», хорватский «Сплит» и французский «Флери». Кроме того, 25-летняя спортсменка имела возможность выступать за национальные сборные Канады, Италии, Ирландии, но выбрала Венесуэлу.

Объявление о ее переходе в «Рейнджерс» вызвало бурную реакцию в фанатском сообществе. Даже те болельщики, кто не интересовался женской командой любимого клуба, решили купить абонемент на сезон. Для наших читателей мы собрали самые эмоциональные комментарии фанатов «Рейнджерс».

«Где купить абонемент на женскую команду “Рейнджерс”?».

«Заявки на получение абонементов на женскую команду только что выросли в десятки раз!».

«Женская команда только что заполучила новых поклонников».

«Когда ближайший матч “Рейнджерс” с ее участием?».

Другие фанаты раскаялись в том, что ругали руководство клуба ранее: «Молодцы, “Рейнджерс”! Беру назад все нехорошие слова о вас».

Некоторые из болельщиков не растерялись и пригласили Соню выпить по пинте пива и сразиться в футбольный симулятор FIFA на приставке.

«Она стала частью моего любимого клуба, но если пожелает, то может стать частью моей жизни».

Фанаты других футбольных клубов также отметили красоту новичка «Рейнджерс».

«Переезжай в женскую команду “Ливерпуля”!».