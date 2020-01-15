«Я зарабатывал много денег в Казахстане». Жуков рассказал о мотивах трансфера в Европу

«Переговоры были очень быстрыми. Я не ставил высоких условий и долго не думал. Я зарабатывал много денег в Казахстане. Решил, что польская лига для меня — шаг вперед. Знаю, какое место занимает “Висла” в таблице, но для меня важнее играть матчи высокого уровня каждую неделю и польская лига это гарантирует. Она мощнее, чем в Казахстане, и находится под прицелом европейских скаутов. Я бы согласился приехать в “Вислу” на любых условиях. Даже за еду и жилье. Мне нужен был этот шаг, чтобы ментально переродиться как футболисту», — заявил Жуков.