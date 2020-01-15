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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Я зарабатывал много денег в Казахстане». Жуков рассказал о мотивах трансфера в Европу

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков рассказал о мотивах перехода в польскую «Вислу». Его слова приводит Sportdziennik.com.

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О трансфере Жукова «Висла» объявила 27 ноября. Он подписал контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

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«Переговоры были очень быстрыми. Я не ставил высоких условий и долго не думал. Я зарабатывал много денег в Казахстане. Решил, что польская лига для меня — шаг вперед. Знаю, какое место занимает “Висла” в таблице, но для меня важнее играть матчи высокого уровня каждую неделю и польская лига это гарантирует. Она мощнее, чем в Казахстане, и находится под прицелом европейских скаутов. Я бы согласился приехать в “Вислу” на любых условиях. Даже за еду и жилье. Мне нужен был этот шаг, чтобы ментально переродиться как футболисту», — заявил Жуков.

Экс-игрок «Боруссии» без зарплаты, «Священная война» и угроза вылета. Что нужно знать о новом клубе Жукова в Европе.

Добавим, что Жуков отправился в Польшу в качестве свободного агента. Два года назад «Кайрат» заплатил за него «Уралу» миллион евро. В минувшем сезоне хавбек провел за алматинский клуб 30 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

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