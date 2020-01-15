Бывший игрок «Спартака» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

По информации издания, английский клуб планирует арендовать форварда до конца сезона с правом выкупа. Переговоры находятся в продвинутой стадии, а сделкой занимается известный футбольный агент Жорже Мендеш, клиентом которого является главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моурринью.