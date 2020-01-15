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12:07 (мск), источник: Газета.Ру

Бывший игрок «Спартака» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Нападающий «Порту» Зе Луиш может перейти в лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает SIC Notícias.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, английский клуб планирует арендовать форварда до конца сезона с правом выкупа. Переговоры находятся в продвинутой стадии, а сделкой занимается известный футбольный агент Жорже Мендеш, клиентом которого является главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моурринью.

В начале января лондонская команда потеряла нападающего Гарри Кейна, который получил разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне Зе Луиш, выступавший ранее за московский «Спартак», забил восемь мячей в 20 матчах.

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