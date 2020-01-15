Бывший игрок «Спартака» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
Нападающий «Порту» Зе Луиш может перейти в лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает SIC Notícias.
Нападающий «Порту» Зе Луиш может перейти в лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает SIC Notícias.
По информации издания, английский клуб планирует арендовать форварда до конца сезона с правом выкупа. Переговоры находятся в продвинутой стадии, а сделкой занимается известный футбольный агент Жорже Мендеш, клиентом которого является главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моурринью.
В начале января лондонская команда потеряла нападающего Гарри Кейна, который получил разрыв мышцы задней поверхности бедра.
В нынешнем сезоне Зе Луиш, выступавший ранее за московский «Спартак», забил восемь мячей в 20 матчах.