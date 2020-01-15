Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
13.01
Парма
Лечче
20
Футбол. Зарубежный
17.01
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17.01
Леганес
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
11:51 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ продлил контракты с двумя казахстанскими игроками

«Окжетпес» решил продолжить сотрудничество с двумя казахстанскими игроками, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Так, контракты до конца года подписаны с 32-летним вратарем Ярославом Багинским, а также другим 29-летним голкипером Русланом Абжановым.

Читайте также
«Астана», «Кайрат» и другие. Обзор трансферов и УТС клубов КПЛ в межсезонье

Багинский карьеру начинал в родном «Окжетпесе», в расположение которого вернулся в 2018 году. Также в его карьере были «Аксу», «Тобол» и «Шахтер». Абжанов защищает цвета кокшетаусцев с 2007 года, при этом за другие клубы КПЛ не играл.

Ранее синегорцы, завершившие сезон-2019 на седьмом месте, пролонгировали соглашения до конца 2020 года с четырьмя легионерами — болгарином Пламеном Димовым, сербом Миланом Стояновичем, черногорцем Дарко Зоричем и эстонцем Артемом Дмитриевым.

В то же время состав команды покинули Данило Алвес, Нурлан Даиров и Иван Бобко.

Читайте также
Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Высокая конкуренция в "Локо", тяжелое положение "Крыльев" или новый проект "Рубина". Куда перейдет Исламхан?
Два гола Малкина принесли «Питтсбургу» очередную победу в НХЛ
Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Австралии
Гол Кучерова и первое очко в НХЛ Волкова принесли победу «Тампе»
Соперник Макгрегора рассчитывает победить ирландца нокаутом
Назван игрок, который превосходит Роналду по силе и скорости
СМИ: Бывший игрок «Спартака» близок к переходу в «Тоттенхэм»
Шайба россиянина помогла «Далласу» обыграть «Колорадо» в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь