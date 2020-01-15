Клуб КПЛ продлил контракты с двумя казахстанскими игроками

Так, контракты до конца года подписаны с 32-летним вратарем Ярославом Багинским, а также другим 29-летним голкипером Русланом Абжановым.

Багинский карьеру начинал в родном «Окжетпесе», в расположение которого вернулся в 2018 году. Также в его карьере были «Аксу», «Тобол» и «Шахтер». Абжанов защищает цвета кокшетаусцев с 2007 года, при этом за другие клубы КПЛ не играл.