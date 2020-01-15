Клуб КПЛ продлил контракты с двумя казахстанскими игроками
«Окжетпес» решил продолжить сотрудничество с двумя казахстанскими игроками, передает корреспондент Vesti.kz.
«Окжетпес» решил продолжить сотрудничество с двумя казахстанскими игроками, передает корреспондент Vesti.kz.
Так, контракты до конца года подписаны с 32-летним вратарем Ярославом Багинским, а также другим 29-летним голкипером Русланом Абжановым.
Багинский карьеру начинал в родном «Окжетпесе», в расположение которого вернулся в 2018 году. Также в его карьере были «Аксу», «Тобол» и «Шахтер». Абжанов защищает цвета кокшетаусцев с 2007 года, при этом за другие клубы КПЛ не играл.
Ранее синегорцы, завершившие сезон-2019 на седьмом месте, пролонгировали соглашения до конца 2020 года с четырьмя легионерами — болгарином Пламеном Димовым, сербом Миланом Стояновичем, черногорцем Дарко Зоричем и эстонцем Артемом Дмитриевым.
В то же время состав команды покинули Данило Алвес, Нурлан Даиров и Иван Бобко.