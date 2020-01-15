Вальверде расплакался во время прощания с игроками «Барселоны»
Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде посетил базу клуба, чтобы попрощаться с игроками, сообщает Mundo Deportivo.
Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде посетил базу клуба, чтобы попрощаться с игроками, сообщает Mundo Deportivo.
Взволнованный специалист не смог сдержать слез. Встреча продолжалась порядка 20 минут.
Ранее через социальные сети со словами поддержки и благодарности к испанцу обратились Лионель Месси, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Луис Суарес и Жорди Альба.
Вальверде тренировал