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12:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вальверде расплакался во время прощания с игроками «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде посетил базу клуба, чтобы попрощаться с игроками, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2020

Взволнованный специалист не смог сдержать слез. Встреча продолжалась порядка 20 минут.

Ранее через социальные сети со словами поддержки и благодарности к испанцу обратились Лионель Месси, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Луис Суарес и Жорди Альба.

Вальверде тренировал сине-гранатовых с мая 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании, по разу Кубок и Суперкубок страны. В этом сезоне после 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги с 40 очками.

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