«Минус 14». «Шахтер» принялся за чистку состава и расстался с четырьмя экс-футболистами сборной Казахстана
Карагандинский «Шахтер» продолжает чистку состава, доведя число ушедших футболистов в межсезонье до 14, передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» продолжает чистку состава, доведя число ушедших футболистов в межсезонье до 14, передает корреспондент Vesti.kz.
Расположение «горняков» покинули игравшие в разное время за сборную Казахстана Сергей Скорых, Бауыржан Байтана, Станислав Лунин, Антон Чичулин. Не будет в команде и воспитанника карагандинского футбола Евгения Тарасова.
Ранее карагандинцы отпустили Игоря Шацкого, Оралхана Омиртаева, Берика Шаихова, Еркебулана Нургалиева, Артура Файфе Режинальдо, Ивана Пешича, Дмитрия Бачека, Кизито Лувагу, Артема Барановского.
Из новичков УТС с «Шахтером» в Турции проводят голкиперы Давид Юрченко и Тимурбек Закиров, защитники Александр Кислицын и Карам Султанов, хавбек Ади Адамбаев, а также нападающий Павел Кривенцев.
Отметим, сезон 2019 года карагандинский клуб завершил на девятом месте. По завершении чемпионата «горняки» не стали продолжать сотрудничество с болгарским специалистом Николаем Костовым. Его место впоследствии занял украинец Вячеслав Грозный.