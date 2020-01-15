Трехкратный финалист Кубка Казахстана перешел в стан участника Лиги Европы
Украинский защитник Ризван Аблитаров подписал контракт с кызылординским «Кайсаром», сообщает официальный сайт клуба.
Украинский защитник Ризван Аблитаров подписал контракт с кызылординским «Кайсаром», сообщает официальный сайт клуба.
30-летний Балитаров является воспитанником клуба «Симферополь».
Последние три сезона он провел в «Атырау».
Всего за «нефтяников» уроженец Узбекистана сыграл 74 матча, забил пять голов.
Аблитаров является трехкратным финалистом Кубка Казахстана в составе атыраусцев.
До Казахстана защитник играл за украинские «Севастополь», «Буковину», «Оболонь-Бровар» и «Черноморец».
Также на его счету выступления в чемпионате Латвии за «Даугаву». В активе Аблитарова значатся и несколько матчей в составе юношеской сборной Украины.