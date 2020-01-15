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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

Трехкратный финалист Кубка Казахстана перешел в стан участника Лиги Европы

Украинский защитник Ризван Аблитаров подписал контракт с кызылординским «Кайсаром», сообщает официальный сайт клуба.

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30-летний Балитаров является воспитанником клуба «Симферополь».

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Последние три сезона он провел в «Атырау».

Всего за «нефтяников» уроженец Узбекистана сыграл 74 матча, забил пять голов.

Аблитаров является трехкратным финалистом Кубка Казахстана в составе атыраусцев.

До Казахстана защитник играл за украинские «Севастополь», «Буковину», «Оболонь-Бровар» и «Черноморец».

Также на его счету выступления в чемпионате Латвии за «Даугаву». В активе Аблитарова значатся и несколько матчей в составе юношеской сборной Украины.

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