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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

Когда сыграют первый матч между собой «Кайрат» и «Астана» в новом сезоне?

Стало известно, когда действующий чемпион Казахстана по футболу «Астана» сыграет с алматинским «Кайратом» первый матч в новом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Так, первый матч между двумя главными командами страны пройдет 18 апреля в Алматы в рамках шестого тура, когда «Кайрат» примет «Астану». В Нур-Султане встреча этих команд состоится 20 или 21 июня в рамках 16-го тура.

Напомним, сегодня, 15 января, состоялась жеребьевка календаря чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги сезона 2020 года.

Сезон в Казахстане стартует 29 февраля, когда в матче за Суперкубок сыграют «Астана» и «Кайсар». А первый тур КПЛ-2020 состоится 7 марта.

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