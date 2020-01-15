Когда сыграют первый матч между собой «Кайрат» и «Астана» в новом сезоне?
Стало известно, когда действующий чемпион Казахстана по футболу «Астана» сыграет с алматинским «Кайратом» первый матч в новом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стало известно, когда действующий чемпион Казахстана по футболу «Астана» сыграет с алматинским «Кайратом» первый матч в новом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, первый матч между двумя главными командами страны пройдет 18 апреля в Алматы в рамках шестого тура, когда «Кайрат» примет «Астану». В
Напомним, сегодня, 15 января, состоялась жеребьевка календаря чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Сезон в Казахстане стартует 29 февраля, когда в матче за Суперкубок сыграют «Астана» и «Кайсар». А первый тур КПЛ-2020 состоится 7 марта.