Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
13.01
Парма
Лечче
20
Футбол. Зарубежный
17.01
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17.01
Леганес
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
13:31 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлено место проведения матча за Суперкубок Казахстана по футболу

Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте сообщила место проведения матча за Суперкубок Республики Казахстан сезона 2020 года.

Наверх

Встреча, которая откроет новый футбольный сезон, состоится 29 февраля в Костанае в стенах манежа «Тобыл Арена».

Напомним, что трофей оспорят действующий чемпион страны столичная «Астана» и кызылординский «Кайсар», являющийся обладателем Кубка Казахстана сезона-2019.

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Непростое детство и яркий дебют. "Астана" подписала нового Твумаси?
Пять игроков «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА
Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Австралии
Вальверде расплакался во время прощания с игроками «Барселоны»
Соперник Макгрегора рассчитывает победить ирландца нокаутом
Назван игрок, который превосходит Роналду по силе и скорости
СМИ: Бывший игрок «Спартака» близок к переходу в «Тоттенхэм»
Биатлонисты РФ выиграли серебро в смешанной эстафете на ЮОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь