Объявлено место проведения матча за Суперкубок Казахстана по футболу

Объявлено место проведения матча за Суперкубок Казахстана по футболу

Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте сообщила место проведения матча за Суперкубок Республики Казахстан сезона 2020 года.