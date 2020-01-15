Объявлено место проведения матча за Суперкубок Казахстана по футболу
Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте сообщила место проведения матча за Суперкубок Республики Казахстан сезона 2020 года.
Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем официальном сайте сообщила место проведения матча за Суперкубок Республики Казахстан сезона 2020 года.
Встреча, которая откроет новый футбольный сезон, состоится 29 февраля в Костанае в стенах манежа «Тобыл Арена».
Напомним, что трофей оспорят действующий чемпион страны столичная «Астана» и кызылординский «Кайсар», являющийся обладателем Кубка Казахстана сезона-2019.