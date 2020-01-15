«Реал» отдал украинского вратаря Лунина в аренду в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе голкипера Андрея Лунина в «Овьедо» на правах аренды до конца сезона.
Мадридский «Реал» объявил о переходе голкипера Андрея Лунина в «Овьедо» на правах аренды до конца сезона.
Об этом сообщается на официальном сайте «королевского клуба».
Первую часть сезона украинский вратарь также провел в аренде в «Вальядолиде». Он принял участие в двух матчах Кубка Испании.
После 17 туров второго по силе дивизиона Испании «Овьедо» занимает 17-е место в турнирной таблице.