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14:22 (мск), источник: Газета.Ру

«Реал» отдал украинского вратаря Лунина в аренду в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе голкипера Андрея Лунина в «Овьедо» на правах аренды до конца сезона.

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Источник: Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте «королевского клуба».

Первую часть сезона украинский вратарь также провел в аренде в «Вальядолиде». Он принял участие в двух матчах Кубка Испании.

После 17 туров второго по силе дивизиона Испании «Овьедо» занимает 17-е место в турнирной таблице.

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