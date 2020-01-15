Футболистам «Манчестер Сити» привезли 22 модели после разгромной победы
Для футболистов «Манчестер Сити» была организована вечеринка с участием 22
Для футболистов «Манчестер Сити» была организована вечеринка с участием 22
Как стало известно изданию,
Также утверждается, что вечеринка стала отложенным празднованием Рождества. Организацией мероприятия на протяжении двух месяцев занимался сотрудник клуба. Отмечается, что на вечеринку не были приглашены спутницы футболистов.
12 января «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» со счетом 6:1.
После 22 туров «Сити» занимает вторую строчку в таблице Английской
|Дин Смит
|Хосеп Гвардьола
|Анвар Эль-Гази
|90+1′
|Рияд Махрез(Серхио Агуэро)
|18′
|Рияд Махрез(Габриэл Жезус)
|24′
|Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)
|28′
|Габриэл Жезус(Кевин Де Брейне)
|45+1′
|Серхио Агуэро(Давид Сильва)
|57′
|Серхио Агуэро(Рияд Махрез)
|81′
|25
|Эрьян Нюланн
|31
|Эдерсон
|15
|Эзри Конса
|5
|Джон Стоунс
|30
|Кортни Хос
|27
|Жоау Канселу
|40
|Тайрон Мингс
|22
|Бенжамен Менди
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
|21
|Давид Сильва
|3
|Нил Тэйлор
|26
|Рияд Махрез
|10
|Джек Грилиш
80′
|9
|Габриэл Жезус
|21
|Анвар Эль-Гази
53′
|10
|Серхио Агуэро
|4
|Дэнни Дринкуотер
79′
|16
|Родриго Эрнандес
71′
|8
|Хенри Лансбери
|8
|Илкай Гюндоган
|6
|Дуглас Луис
65′
|25
|Фернандинью
50′63′
|11
|Марвелус Накамба
|30
|Николас Отаменди
|14
|Конор Хурихэйн
71′
|17
|Кевин Де Брейне
63′
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
|47
|Фил Фоуден
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|22
|1
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)