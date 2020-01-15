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14:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистам «Манчестер Сити» привезли 22 модели после разгромной победы

Для футболистов «Манчестер Сити» была организована вечеринка с участием 22 девушек-моделей. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: AP 2020

Как стало известно изданию, Instagram-модели прилетели из Италии. Отмечается, что у игроков было разрешение на проведение мероприятия от главного тренера Хосепа Гвардиолы. Накануне вечеринки «Сити» обыграл «Астон Виллу» со счетом 6:1. Несколько моделей прибыли из Милана еще до матча.

Также утверждается, что вечеринка стала отложенным празднованием Рождества. Организацией мероприятия на протяжении двух месяцев занимался сотрудник клуба. Отмечается, что на вечеринку не были приглашены спутницы футболистов.

12 января «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» со счетом 6:1. Хет-триком отметился нападающий Серхио Агуэро, дубль оформил полузащитник Рияд Марез, еще один гол забил форвард Габриэл Жезус.

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После 22 туров «Сити» занимает вторую строчку в таблице Английской премьер-лиге (АПЛ) с 47 очками. Горожане отстают от лидирующего в чемпионате «Ливерпуля» на 14 очков.

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Астон Вилла
1:6
Первый тайм: 0:4
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 2212.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Villa Park, 41823 зрителя
Главные тренеры
Дин СмитХосеп Гвардьола
Голы
Анвар Эль-Гази90+1′
Рияд Махрез(Серхио Агуэро)18′
Рияд Махрез(Габриэл Жезус)24′
Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)28′
Габриэл Жезус(Кевин Де Брейне)45+1′
Серхио Агуэро(Давид Сильва)57′
Серхио Агуэро(Рияд Махрез)81′
Составы команд
25Эрьян Нюланн
31Эдерсон
15Эзри Конса
5Джон Стоунс
30Кортни Хос
27Жоау Канселу
40Тайрон Мингс
22Бенжамен Менди
27Ахмед Эль-Мохамади
21Давид Сильва
3Нил Тэйлор
26Рияд Махрез
10Джек Грилиш
80′
9Габриэл Жезус
21Анвар Эль-Гази
53′
10Серхио Агуэро
4Дэнни Дринкуотер
79′
16Родриго Эрнандес
71′
8Хенри Лансбери
8Илкай Гюндоган
6Дуглас Луис
65′
25Фернандинью
50′63′
11Марвелус Накамба
30Николас Отаменди
14Конор Хурихэйн
71′
17Кевин Де Брейне
63′
17Махмуд Хассан Трезеге
47Фил Фоуден
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)22
1Удары в створ12
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
5Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
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