Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
13.01
Парма
Лечче
20
Футбол. Зарубежный
17.01
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17.01
Леганес
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
14:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» начнет сезон-2020 с самым удобным соперником по КПЛ

В Нур-Султане состоялась жеребьевка календаря чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги. Чемпион страны «Астана» в первом туре, который будет сыгран 7 марта, примет новичка КПЛ «Кызыл-Жар СК», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Петропавловский клуб является для «Астаны» самым удобным соперником из всех участников КПЛ-2020. Во всех турнирах соперники провели шесть матчей, в которых неизменно побеждала «Астана».

Читайте также
«Астана» и «Кайрат» узнали соперников по первому туру. Состоялась жеребьевка календаря КПЛ-2020

Примечательно, что в играх премьер-лиги «Кызыл-Жар СК» ни разу не смог огорчить столичную команду забитым голом. Лишь в единственном матче за Кубок Казахстана, который прошел 25 мая 2016 года, петропавловцы оформили два взятия ворот «Астаны» (2:3).

Последняя встреча соперников состоялась 26 августа 2018 года. Та игра завершилась победой чемпиона со счетом 3:0.

Напомним, в сезоне-2019 «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги и спустя год вернулся в КПЛ.

«Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана и является самым титулованным клубом страны.

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кызыл-Жар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Непростое детство и яркий дебют. "Астана" подписала нового Твумаси?
Пять игроков «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА
Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Австралии
Вальверде расплакался во время прощания с игроками «Барселоны»
Соперник Макгрегора рассчитывает победить ирландца нокаутом
Назван игрок, который превосходит Роналду по силе и скорости
СМИ: Бывший игрок «Спартака» близок к переходу в «Тоттенхэм»
Биатлонисты РФ выиграли серебро в смешанной эстафете на ЮОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь