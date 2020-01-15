«Астана» начнет сезон-2020 с самым удобным соперником по КПЛ
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Петропавловский клуб является для «Астаны» самым удобным соперником из всех участников КПЛ-2020. Во всех турнирах соперники провели шесть матчей, в которых неизменно побеждала «Астана».
Примечательно, что в играх
Последняя встреча соперников состоялась 26 августа 2018 года. Та игра завершилась победой чемпиона со счетом 3:0.
Напомним, в сезоне-2019 «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги и спустя год вернулся в КПЛ.
«Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана и является самым титулованным клубом страны.