«Астана» начнет сезон-2020 с самым удобным соперником по КПЛ

Источник: Reuters

Петропавловский клуб является для «Астаны» самым удобным соперником из всех участников КПЛ-2020. Во всех турнирах соперники провели шесть матчей, в которых неизменно побеждала «Астана».

Примечательно, что в играх премьер-лиги «Кызыл-Жар СК» ни разу не смог огорчить столичную команду забитым голом. Лишь в единственном матче за Кубок Казахстана, который прошел 25 мая 2016 года, петропавловцы оформили два взятия ворот «Астаны» (2:3).

Последняя встреча соперников состоялась 26 августа 2018 года. Та игра завершилась победой чемпиона со счетом 3:0.

Напомним, в сезоне-2019 «Кызыл-Жар СК» стал чемпионом первой лиги и спустя год вернулся в КПЛ.