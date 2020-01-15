«Астана» объявила состав на сборы в Португалию после назначения нового главного тренера
Сегодня, 15 января, футболисты и тренерский штаб «Астаны» отправились в Португалию, где проведут первый
Сегодня, 15 января, футболисты и тренерский штаб «Астаны» отправились в Португалию, где проведут первый
В Португалию астанчане отправились в следующем составе:
вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов;.
защитники: Динмухамед Кашкен, Антонио Рукавина, Евгений Постников, Жарко Томашевич, Дмитрий Шомко, Лука Шимунович, Сергей Малый, Абзал Бейсебеков, Марат Быстров;.
полузащитники: Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Юрий Перцух, Рунар Мар Сигурьонссон, Дорин Ротариу, Марин Томасов, Дидар Жалмукан, Султан Сагнаев, Фирмин Мубеле;.
нападающие: Алексей Щеткин, Владислав Прокопенко и Рамазан Каримов.
УТС продлится до 10 февраля, в рамках него «Астана» примет участие в международном турнире «Атлантик Кап», где также сыграют датские «Копенгаген», «Брондбю», «Аархус», шведские «Норчеппинг», «Хаккенн», чешская «Славия» и норвежская «Велеренга».
Напомним, 14 января чешский специалист Михал Билек был назначен на пост главного тренера «Астаны». На этом посту он сменил Романа Григорчука, который 13 января расторг контракт с клубом.