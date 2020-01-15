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15:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила состав на сборы в Португалию после назначения нового главного тренера

Сегодня, 15 января, футболисты и тренерский штаб «Астаны» отправились в Португалию, где проведут первый учебно-тренировочный сбор в этом году, сообщается на официальном сайте чемпиона Казахстана.

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Источник: AP 2020

В Португалию астанчане отправились в следующем составе:

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вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов;.

защитники: Динмухамед Кашкен, Антонио Рукавина, Евгений Постников, Жарко Томашевич, Дмитрий Шомко, Лука Шимунович, Сергей Малый, Абзал Бейсебеков, Марат Быстров;.

полузащитники: Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Юрий Перцух, Рунар Мар Сигурьонссон, Дорин Ротариу, Марин Томасов, Дидар Жалмукан, Султан Сагнаев, Фирмин Мубеле;.

нападающие: Алексей Щеткин, Владислав Прокопенко и Рамазан Каримов.

УТС продлится до 10 февраля, в рамках него «Астана» примет участие в международном турнире «Атлантик Кап», где также сыграют датские «Копенгаген», «Брондбю», «Аархус», шведские «Норчеппинг», «Хаккенн», чешская «Славия» и норвежская «Велеренга».

Напомним, 14 января чешский специалист Михал Билек был назначен на пост главного тренера «Астаны». На этом посту он сменил Романа Григорчука, который 13 января расторг контракт с клубом.

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