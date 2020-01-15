Не подошел Билеку? «Астана» рассталась с Янгой

27-летнего футболиста не оказалось в составе команды на первый учебно-тренировочный сбор в Португалии. Он не получил приглашение от нового главного тренера Михала Билека.

Напомним, Янга перешел в «Астану» летом 2018 года из бельгийского «Гента». За это время он провел за столичный клуб во всех турнирах 64 матча, в которых отметился десятью голами и тремя голевыми передачами.