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16:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» объявил о подписании обладателя «серебра» европейского чемпионата

ФК «Иртыш» подписал контракт с сербским защитником Марко Томичем, сообщается на сайте клуба.

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Последним клубом 28-летнего футболиста был литовский «Жальгирис», в котором за два сезона он провел 50 матчей и забил семь голов.

В сезоне-2018 Томич вошел в символическую сборную чемпионата Литвы, а также два сезона подряд защитник становился серебряным призером чемпионата этой страны.

Отметим, что Томич также ранее выступал на родине за «Радник», «Раднички», «Синджелич» и «Чукарички», и еще за швейцарский «Штаад».

При этом его трансфер мог не состояться из-за требования литовского клуба о компенсации. Стоимость Томича на Transfermarket.de составляет 350 тысяч евро. Контракт серба с «Жальгирисом» истекал в конце 2020 года.

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