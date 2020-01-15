«Иртыш» объявил о подписании обладателя «серебра» европейского чемпионата
ФК «Иртыш» подписал контракт с сербским защитником Марко Томичем, сообщается на сайте клуба.
ФК «Иртыш» подписал контракт с сербским защитником Марко Томичем, сообщается на сайте клуба.
Последним клубом 28-летнего футболиста был литовский «Жальгирис», в котором за два сезона он провел 50 матчей и забил семь голов.
В сезоне-2018 Томич вошел в символическую сборную чемпионата Литвы, а также два сезона подряд защитник становился серебряным призером чемпионата этой страны.
Отметим, что Томич также ранее выступал на родине за «Радник», «Раднички», «Синджелич» и «Чукарички», и еще за швейцарский «Штаад».
При этом его трансфер мог не состояться