«Трудно было отказаться». Билек рассказал о предложении «Астаны»

— От этого предложения трудно было отказаться. После окончания года в «Астане» искали нового тренера и позвали меня. Я получил предложение, на которое должен был согласиться.

— Скучали ли вы по повседневной работе в клубе?

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— Я бы так не сказал, однако работа в «Астане» — это огромный вызов для меня. Клуб выиграл чемпионат, постоянно играет в еврокубках, лучший клуб в Казахстане. Поэтому было трудно отказаться от такой возможности.

— Обсуждали ли вы работу в «Астане» с Мирославом Беренеком, который несколько лет назад также работал с этим клубом и сборной?

— Мы обедали вместе год назад, прежде чем я поехал в Казахстан, но мы говорили в основном о сборной. С тех пор мы не виделись. У меня сейчас есть преимущество в том, что я видел все матчи «Астаны» в прошедшем сезоне. В этом году она не так явно выиграла титул, они получили бой. «Кайрат», «Тобол» и «Ордабасы» тоже были хороши в этом году. Они смогли создать конкуренцию.

— Вы не сможете вернуться домой больше года, справитесь с этим?

— Действительно, если в чемпионате будет пауза, я буду в сборной, поэтому в этом году не смогу вернуться домой. Поеду, когда закончится сезон.

— Не было ли у вас предложения из чешской лиги?

— Нет, я не общался ни с одним клубом. Я не мог этого делать, так как у меня был контракт в Казахстане.

— Какие ближайшие планы?