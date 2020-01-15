У «Кайрата» оказался самый дорогой список ушедших из КПЛ футболистов

Общая стоимость покинувших команду игроков на данный момент оценивается в 9,9 миллиона евро: Елдос Ахметов (500 тысяч евро), Исламбек Куат (2 миллиона евро), Георгий Жуков (1,5 миллиона евро), Мартон Эппель (1,7 миллиона евро), Хан Чжон Ву (200 тысяч евро), Сергей Политевич (500 тысяч евро), Магомед Парагульгов (300 тысяч евро), Владимир Плотников (200 тысяч евро) и Бауыржан Исламхан (3 миллиона евро). При этом последний по-прежнему поддерживает форму в составе алматинцев, пока ему агенты подыскивают новый клуб за рубежом.

Второе место оказалось за «Ордабасы», у которого ушли игроки общей стоимостью в 9,1 миллиона евро: Темирлан Ерланов (1,1 миллиона евро), Кирилл Ковальчук (300 тысяч евро), Алексей Щеткин (1,5 миллиона евро), Мирзад Механович (800 тысяч евро), Марат Быстров (800 тысяч евро), Дмитрий Непогодов (1,8 миллиона евро), Май Махлангу (1,3 миллиона евро), Сергей Малый (1,5 миллиона евро).

На третьей строчке расположился «Шахтер», расставшийся с игроками на общую сумму 5,63 миллиона евро — Еркебулан Нургалиев (500 тысяч евро), Игорь Шацкий (800 тысяч евро), Оралхан Омиртаев (350 тысяч евро), Бауыржан Байтана (225 тысяч евро), Станислав Лунин (350 тысяч евро), Иван Пешич (850 тысяч евро), Артур Файфе Режинальдо (550 тысяч евро), Евгений Тарасов (100 тысяч евро), Берик Шаихов (500 тысяч евро), Дмитрий Бачек (100 тысяч евро), Антон Чичулин (50 тысяч евро), Сергей Скорых (50 тысяч евро), Кизито Лувага (450 тысяч евро), Артем Барановский (750 тысяч евро).