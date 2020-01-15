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17:06 (мск), источник: Vesti.kz

Непростое детство и яркий дебют. «Астана» подписала нового Твумаси?

В ближайшие дни «Астана» должна официально объявить о подписании контракта с белорусским полузащитником Максом Эбонгом. Корреспондент Vesti.kz изучил, как стартовала карьера 20-летнего игрока, и предположил, что его может ждать в будущем.

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Отец Макса камерунец, но он довольно рано ушел из семьи, поэтому его воспитывали мама (она из Беларуси) и дедушка. Макс не жалуется на свое детство, хотя признает, чтобы были тяжелые времена, тренер покупал ему бутсы, случалось так, что в его доме даже отключали свет за неуплату. Была история, что Макса и вовсе хотели отправить в интернат, но подсуетился его тренер, после чего талантливого юношу забрал солигорский «Шахтер».

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Природные данные вкупе с правильным воспитанием сделали из Эбонга спортсмена с характерными качествами. Партнеры и тренеры отмечают, что Макс, несмотря на свой юный возраст, достаточно дисциплинирован, трудолюбив и не готов отступать на поле.

В 18 лет Эбонг ворвался в состав «Шахтера» благодаря Сергею Ташуеву, до этого в него не поверил поляк Марек Зуб (экс-тренер «Тобола»).

Примечательно, что в Солигорске Макс забивал свои первые голы на профессиональном уровне с передач Роджера Каньяса (экс-игрок карагандинского «Шахтера», «Астаны», «Ордабасы» и «Иртыша»).

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Стремительный прогресс игрока отметили и в сборной Беларуси. В 2019 году он дебютировал за национальную команде в матче против Уэльса. Позже он также вышел на замену в игре против Нидерландов.

У Эбонга действительно есть хороший набор качеств, но единственное, что сильно смущает, его статистика за прошлый сезон — всего один ассист за 17 матчей в белорусской лиге. Да, случались голы на ранних стадиях квалификации ЛЕ и Кубка Беларуси, но очевидно, что там был не самый высокий уровень соперников.

В то же время, «Астана» когда-то брала примерно в таком же возрасте из юрмальского «Спартака» Патрика Твумаси и не прогадала. Посмотрим, сможет ли Макс Эбонг повторить путь ганского вингера.

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