Обамеянг пропустит три матча «Арсенала» из-за дисквалификации
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Нападающий лондонского футбольного клуба «Арсенал»
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Нападающий лондонского футбольного клуба «Арсенал»
Встреча, прошедшая в субботу на домашнем стадионе «Кристал Пэлас», завершилась со счетом 1:1. Габонский форвард изначально получил желтую карточку за фол против Макса Мейера, однако после просмотра видеоповтора арбитр удалил Обамеянга с поля на 67-й минуте. Ранее СМИ сообщали, что «Арсенал» обратился в Футбольную ассоциацию Англии (FA) с просьбой не отстранять Обамеянга на три матча.
«Нам подтвердили, что он будет дисквалифицирован на три матча. Для нас это большая потеря, поскольку мы знаем его целеустремленность, когда он находится на поле», — сказал Артета, слова которого приводятся на официальной странице клуба в Twitter.
В текущем сезоне Обамеянг провел 26 матчей за «Арсенал», забил 16 голов.
|Рой Ходжсон
|Микель Артета
|Джордан Айю(Шейку Куяте)
|54′
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Александр Ляказетт)
|12′
|31
|Висенте Гуаита
|1
|Бернд Лено
|5
|Джеймс Томкинс
85′
|5
|Сократис Папастатопулос
|24
|Гэри Кэйхилл
|23
|Давид Луиз
|34
|Мартин Келли
|31
|Сеад Колашинац
|44
|Джайро Ридевалд
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
51′
|8
|Шейку Куяте
|34
|Гранит Джака
|18
|Джеймс Макартур
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
67′
|22
|Джеймс Маккарти
71′
|19
|Николя Пепе
44′
|9
|Джордан Айю
|10
|Месут Езил
70′
|11
|Вильфрид Заа
|35
|Габриел Мартинелли
|7
|Макс Майер
68′
|11
|Лукас Торрейра
45′
|20
|Тосун Дженк
|29
|Маттео Гендузи
|9
|Александр Ляказетт
90′90′
|24
|Рис Нелсон
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|22
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)