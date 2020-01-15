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20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Обамеянг пропустит три матча «Арсенала» из-за дисквалификации

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Нападающий лондонского футбольного клуба «Арсенал» Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит три ближайших матча своей команды из-за дисквалификации за фол в игре чемпионата Англии против «Кристал Пэлас», сообщил главный тренер «канониров» Микель Артета.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу на домашнем стадионе «Кристал Пэлас», завершилась со счетом 1:1. Габонский форвард изначально получил желтую карточку за фол против Макса Мейера, однако после просмотра видеоповтора арбитр удалил Обамеянга с поля на 67-й минуте. Ранее СМИ сообщали, что «Арсенал» обратился в Футбольную ассоциацию Англии (FA) с просьбой не отстранять Обамеянга на три матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нам подтвердили, что он будет дисквалифицирован на три матча. Для нас это большая потеря, поскольку мы знаем его целеустремленность, когда он находится на поле», — сказал Артета, слова которого приводятся на официальной странице клуба в Twitter.

В текущем сезоне Обамеянг провел 26 матчей за «Арсенал», забил 16 голов.

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Кристал Пэлас
1:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 2211.01.2020, 15:30 (МСК UTC+3)Selhurst Park, 25468 зрителей
Главные тренеры
Рой ХоджсонМикель Артета
Голы
Джордан Айю(Шейку Куяте)54′
Пьер-Эмерик Обамеянг(Александр Ляказетт)12′
Составы команд
31Висенте Гуаита
1Бернд Лено
5Джеймс Томкинс
85′
5Сократис Папастатопулос
24Гэри Кэйхилл
23Давид Луиз
34Мартин Келли
31Сеад Колашинац
44Джайро Ридевалд
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
51′
8Шейку Куяте
34Гранит Джака
18Джеймс Макартур
14Пьер-Эмерик Обамеянг
67′
22Джеймс Маккарти
71′
19Николя Пепе
44′
9Джордан Айю
10Месут Езил
70′
11Вильфрид Заа
35Габриел Мартинелли
7Макс Майер
68′
11Лукас Торрейра
45′
20Тосун Дженк
29Маттео Гендузи
9Александр Ляказетт
90′90′
24Рис Нелсон
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
6Удары (всего)7
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
14Фолы22
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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