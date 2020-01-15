Обамеянг пропустит три матча «Арсенала» из-за дисквалификации

Встреча, прошедшая в субботу на домашнем стадионе «Кристал Пэлас», завершилась со счетом 1:1. Габонский форвард изначально получил желтую карточку за фол против Макса Мейера, однако после просмотра видеоповтора арбитр удалил Обамеянга с поля на 67-й минуте. Ранее СМИ сообщали, что «Арсенал» обратился в Футбольную ассоциацию Англии (FA) с просьбой не отстранять Обамеянга на три матча.

«Нам подтвердили, что он будет дисквалифицирован на три матча. Для нас это большая потеря, поскольку мы знаем его целеустремленность, когда он находится на поле», — сказал Артета, слова которого приводятся на официальной странице клуба в Twitter.