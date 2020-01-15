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20:51 (мск), источник: Vesti.kz

Самая посещаемая команда сыграет в первой лиге, или сколько зрителей потеряет КПЛ-2020

Казахстанская премьер-лига в предстоящем сезоне лишится самой посещаемой команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. «Актобе», который будет выступать в первой лиге, в предыдущих двух сезонах является лидером по количеству болельщиков в домашних матчах и по общему числу зрителей.

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В чемпионате страны 2019 года 16 встреч «Актобе» на своем поле посетили 114 200 зрителей, в среднем 7 138 за игру. На втором месте «Кайрат» — 104 800 в 17 матчах (в среднем 6 165 зрителей за игру).

При этом общая посещаемость пятикратных чемпионов Казахстана составила 179 200 зрителей в 33 встречах (5 430 в среднем за матч). По общему количеству «Актобе» также является лидером.

Примечательно, что домашние матчи вышедших в КПЛ актауского «Каспия» (2 831 зритель в среднем за матч) и петропавловского «Кызыл-Жар СК» (2 361 зритель в среднем за встречу) в минувшем сезоне суммарно посетили 67 500 болельщиков.

Напомним, сегодня в Нур-Султане состоялась жеребьевка календаря чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги. «Кызыл-Жар СК» в первом туре, который пройдет седьмого марта, встретится на выезде с чемпионом страны «Астаной», а «Каспий» примет «Жетысу».

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