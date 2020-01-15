Самая посещаемая команда сыграет в первой лиге, или сколько зрителей потеряет КПЛ-2020

В чемпионате страны 2019 года 16 встреч «Актобе» на своем поле посетили 114 200 зрителей, в среднем 7 138 за игру. На втором месте «Кайрат» — 104 800 в 17 матчах (в среднем 6 165 зрителей за игру).

При этом общая посещаемость пятикратных чемпионов Казахстана составила 179 200 зрителей в 33 встречах (5 430 в среднем за матч). По общему количеству «Актобе» также является лидером.

Примечательно, что домашние матчи вышедших в КПЛ актауского «Каспия» (2 831 зритель в среднем за матч) и петропавловского «Кызыл-Жар СК» (2 361 зритель в среднем за встречу) в минувшем сезоне суммарно посетили 67 500 болельщиков.