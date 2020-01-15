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15 января, источник: Vesti.kz

«Надеюсь, мы сможем восторгаться». Российский эксперт прокомментировал назначение Билека в «Астану»

Лучший футболист Казахстана 2002 года Евгений Ловчев надеется, что совмещение Михалом Билеком должностей главного тренера в «Астане» и сборной страны не помешает ему успешно выполнять свои задачи. Он отметил, что пока рано искать плюсы и минусы от назначения чеха в столичный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Как обычно, решили не смотреть на мировую практику, в которой тренер сборной не совмещает работу с клубной деятельностью, и повторили вариант хоккейного ЦСКА времен Советского Союза. Надеюсь, турнирные успехи будут под стать успехам вышеназванного клуба, и мы сможем восторгаться смелым решением футбольных руководителей в Казахстане.

Какие плюсы и минусы от назначения Билека в «Астану»? Все это мы увидим в течение следующего спортивного сезона, — заявил Ловчев.

Напомним, 14 января «Астана» объявила о подписании соглашения с Билеком, который с 2019 года является тренером сборной Казахстана. Сам чех в дебютном интервью в новом качестве подчеркнул, что не видит никаких проблем в совмещении постов.

Евгений Ловчев-младший выступал в составе «Жениса», «Кайрата», «Шахтера», «Тобола» и сборной Казахстана. В 2001 и 2004 годах он становился чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка Казахстана в сезонах-2000/01 и -2002 соответственно. В 2002 году он был признан лучшим игроком Казахстана.

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