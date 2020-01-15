«Надеюсь, мы сможем восторгаться». Российский эксперт прокомментировал назначение Билека в «Астану»

«Как обычно, решили не смотреть на мировую практику, в которой тренер сборной не совмещает работу с клубной деятельностью, и повторили вариант хоккейного ЦСКА времен Советского Союза. Надеюсь, турнирные успехи будут под стать успехам вышеназванного клуба, и мы сможем восторгаться смелым решением футбольных руководителей в Казахстане.
Какие плюсы и минусы от назначения Билека в «Астану»? Все это мы увидим в течение следующего спортивного сезона, — заявил Ловчев.
Напомним, 14 января «Астана» объявила о подписании соглашения с Билеком, который с 2019 года является тренером сборной Казахстана. Сам чех в дебютном интервью в новом качестве подчеркнул, что не видит никаких проблем в совмещении постов.
Евгений Ловчев-младший выступал в составе «Жениса», «Кайрата», «Шахтера», «Тобола» и сборной Казахстана. В 2001 и 2004 годах он становился чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка Казахстана в сезонах-2000/01 и -2002 соответственно. В 2002 году он был признан лучшим игроком Казахстана.