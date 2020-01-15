«Окжетпес» сыграл вничью с последней командой Румынии
ФК «Окжетпес» провел товарищеский матч на первом
ФК «Окжетпес» провел товарищеский матч на первом
Кокшетауский клуб находится на УТС в Турции, где сыграл вничью с румынским «Волунтари» со счетом 1:1. Голом с пенальти отличился Милан Стоянович.
«Окжетпес» (первый тайм): Руслан Абжанов (В) — Азат Ерсалимов, Мирас Тулиев, Пламен Димов, Даниил Чертов, Илья Калинин — Артем Дмитриев, Милан Стоянович, Алтынбек Сапаров — Санат Жумаханов (К), Жасулан Молдакараев.
«Окжетпес» (второй тайм): Александр Шепляков (В) — Тимур Жакупов (К), Талгат Кусяпов, Нияз Идрисов, Александр Шиманский, Джейнис — Евгений Ашихмин, Иштван Ковач, Мирза — Арман Толегенов, Василий Павлов.
Следующий матч подопечные Андрея Карповича сыграют 19 января с российским «Ротором».