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15 января, источник: Vesti.kz

«Окжетпес» сыграл вничью с последней командой Румынии

ФК «Окжетпес» провел товарищеский матч на первом учебно-тренировочном сборе, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: kazfootball.kz

Кокшетауский клуб находится на УТС в Турции, где сыграл вничью с румынским «Волунтари» со счетом 1:1. Голом с пенальти отличился Милан Стоянович.

«Окжетпес» (первый тайм): Руслан Абжанов (В) — Азат Ерсалимов, Мирас Тулиев, Пламен Димов, Даниил Чертов, Илья Калинин — Артем Дмитриев, Милан Стоянович, Алтынбек Сапаров — Санат Жумаханов (К), Жасулан Молдакараев.

«Окжетпес» (второй тайм): Александр Шепляков (В) — Тимур Жакупов (К), Талгат Кусяпов, Нияз Идрисов, Александр Шиманский, Джейнис — Евгений Ашихмин, Иштван Ковач, Мирза — Арман Толегенов, Василий Павлов.

Следующий матч подопечные Андрея Карповича сыграют 19 января с российским «Ротором».

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