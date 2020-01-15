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15 января, источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ определился с главным тренером

46-летний сербский специалист Срджан Благоевич в ближайшие дни должен быть представлен главным тренером ФК «Каспий», сообщает KazFootball.kz.

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Источник: kazfootball.kz

Ранее он трудился только в сербских клубах — «Сремчица», «Ковачевац», «Срем», «Жарково», ИМТ, «Бежания» и «Явор». Последним его клубом была «Инджия».

Вся тренерская бригада будет балканской. Ассистентами главного тренера будут серб Йован Голич и хорват Гргича Ковач. Милан Стойкович — тренер по вратарям и Бранко Чирич — тренер по физподготовке.

Напомним, «Каспий» в сезоне-2019 занял второе место в первой лиге и спустя 19 лет вернулся в КПЛ.

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