Новичок КПЛ определился с главным тренером

Источник: kazfootball.kz

Ранее он трудился только в сербских клубах — «Сремчица», «Ковачевац», «Срем», «Жарково», ИМТ, «Бежания» и «Явор». Последним его клубом была «Инджия».

Вся тренерская бригада будет балканской. Ассистентами главного тренера будут серб Йован Голич и хорват Гргича Ковач. Милан Стойкович — тренер по вратарям и Бранко Чирич — тренер по физподготовке.