Новичок КПЛ определился с главным тренером
46-летний сербский специалист Срджан Благоевич в ближайшие дни должен быть представлен главным тренером ФК «Каспий», сообщает KazFootball.kz.
46-летний сербский специалист Срджан Благоевич в ближайшие дни должен быть представлен главным тренером ФК «Каспий», сообщает KazFootball.kz.
Ранее он трудился только в сербских клубах — «Сремчица», «Ковачевац», «Срем», «Жарково», ИМТ, «Бежания» и «Явор». Последним его клубом была «Инджия».
Вся тренерская бригада будет балканской. Ассистентами главного тренера будут серб Йован Голич и хорват Гргича Ковач. Милан Стойкович — тренер по вратарям и Бранко Чирич — тренер по физподготовке.
Напомним, «Каспий» в сезоне-2019 занял второе место в первой лиге и спустя 19 лет вернулся в КПЛ.