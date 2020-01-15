Тодибо перешел из «Барселоны» в «Шальке» на правах аренды

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 30 июня. «Шальке» выплатит «Барселоне» 1,5 миллиона евро. Также немецкий клуб может выкупить Тодибо за 25 миллионов евро с бонусом 5 миллионов. Отмечается, что «Барселона» при возможном трансфере оставила право вернуть игрока за 50 миллионов евро и бонус в размере 10 миллионов.