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15 января, источник: Спорт РИА Новости

Тодибо перешел из «Барселоны» в «Шальке» на правах аренды

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Французский защитник Жан-Клер Тодибо перешел из «Барселоны» в немецкий «Шальке» на правах аренды, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

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Источник: AFP 2020

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 30 июня. «Шальке» выплатит «Барселоне» 1,5 миллиона евро. Также немецкий клуб может выкупить Тодибо за 25 миллионов евро с бонусом 5 миллионов. Отмечается, что «Барселона» при возможном трансфере оставила право вернуть игрока за 50 миллионов евро и бонус в размере 10 миллионов.

Всего Тодибо провел в «Барселоне» пять матчей, защитник дебютировал за «сине-гранатовых» 15 апреля в матче против «Уэски».

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