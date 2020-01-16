Гвардиола разрешил: игроки «Сити» закатили вечеринку с моделями
Футболисты «Манчестер Сити» попали в неприятную историю, закатив шумную вечеринку. После победы над «Астон Виллой» игроки «горожан» отдохнули в элитном
Футболисты «Манчестер Сити» попали в неприятную историю, закатив шумную вечеринку. После победы над «Астон Виллой» игроки «горожан» отдохнули в элитном
Игроки «Манчестер Сити», ставшие примерной с точки зрения дисциплины командой под руководством Хосепа Гвардиолы, попали в скандальную историю.
Сразу два британских таблоида — The Sun и Daily Mail — сообщили, что после победы над «Астон Виллой» в матче 22-го тура Английской
А внимание общественности и прессы посиделки действующих чемпионов страны привлекли
Девушек заселили в отель в день игры с «Астон Виллой», где они на протяжении суток принимали
Одна ночь в гостинице, где отдыхали молодые люди, стоит €180.
Отмечается, что вечеринка была проведена по случаю Рождества, подготовка к ней велась на протяжении нескольких месяцев. Непосредственно в праздники у манкунианцев был слишком напряженный график,
Резонанс вызван тем фактом, что футболисты не пригласили на мероприятие своих супруг и распивали спиртные напитки. Главный тренер «Сити» дал согласие на проведение гулянки, однако информации о том, знал ли Гвардиола об «условии о женах», нет.
Так или иначе, в заведении заверили, что, вероятнее всего, гости торжества «весело провели время».
«Я думаю, что подруги футболистов будут удивлены, услышав, что эти женщины были приглашены на вечеринку, а они нет. В любом случае, модели очень красивые и выглядели счастливо. Я полагаю, что игроки тоже», — сказал один из организаторов.
Матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити», проходивший на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, завершился с разгромным счетом 6:1 в пользу гостей.
После этой встречи у «Сити» в календаре образовался шестидневный перерыв, предположительно с чем и связано проведение вечеринки в это время.
В турнирной таблице АПЛ подопечные Гвардиолы располагаются на втором месте, имея 47 очков при 15-ти победах, двух ничьих и пяти поражениях. Они отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 14 баллов, при этом мерсисайдцы имеют в запасе одну игру.
Напомним, что вопрос о целесообразности подобных развлечений футболистов в Англии стоит весьма остро. Зачастую в британской прессе появляются интервью девушек из эскорта, которые рассказывают о бурных романах с женатыми игроками, что негативно влияет на имидж клубов и самих спортсменов. Такую историю не так давно поведала работница одного из ночных клубов Лондона Фунда Гедик, на протяжении длительного времени встречавшаяся с форвардом «Арсенала» Александром Ляказеттом.
А после чемпионата Европы 2016 года в скандальную историю попали два полузащитника «Ливерпуля» — Адам Лаллана и Джордан Хендерсон. Игроки были сфотографированы в одном из
Недавно противником таких способов отдыха для футболистов выступил главный тренер «Интернационале» Антонио Конте, на протяжении двух лет возглавлявший лондонский «Челси». Так, 50-летний специалист считает, что ради сохранения спортивной формы его подопечным стоит заниматься сексом только с женами, и при этом советует умерить страсть.
«Я сказал своим игрокам, что нужно на протяжении сезона заниматься быстрым сексом, с минимальными усилиями. Лучше, чтобы их партнеры были при этом сверху. Вообще, желательно, чтобы секс был с женами, так как другие девушки потребуют больше усилий», — цитирует итальянца L’Equipe.
18 января «Манчестер Сити» проведет домашний матч в АПЛ против «Кристал Пэлас».
Жанна Однозеркина
|Дин Смит
|Хосеп Гвардьола
|Анвар Эль-Гази
|90+1′
|Рияд Махрез(Серхио Агуэро)
|18′
|Рияд Махрез(Габриэл Жезус)
|24′
|Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)
|28′
|Габриэл Жезус(Кевин Де Брейне)
|45+1′
|Серхио Агуэро(Давид Сильва)
|57′
|Серхио Агуэро(Рияд Махрез)
|81′
|25
|Эрьян Нюланн
|31
|Эдерсон
|15
|Эзри Конса
|5
|Джон Стоунс
|30
|Кортни Хос
|27
|Жоау Канселу
|40
|Тайрон Мингс
|22
|Бенжамен Менди
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
|21
|Давид Сильва
|3
|Нил Тэйлор
|26
|Рияд Махрез
|10
|Джек Грилиш
80′
|9
|Габриэл Жезус
|21
|Анвар Эль-Гази
53′
|10
|Серхио Агуэро
|4
|Дэнни Дринкуотер
79′
|16
|Родриго Эрнандес
71′
|8
|Хенри Лансбери
|8
|Илкай Гюндоган
|6
|Дуглас Луис
65′
|25
|Фернандинью
50′63′
|11
|Марвелус Накамба
|30
|Николас Отаменди
|14
|Конор Хурихэйн
71′
|17
|Кевин Де Брейне
63′
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
|47
|Фил Фоуден
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|22
|1
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)