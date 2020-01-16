Гвардиола разрешил: игроки «Сити» закатили вечеринку с моделями

Источник: Reuters

Игроки «Манчестер Сити», ставшие примерной с точки зрения дисциплины командой под руководством Хосепа Гвардиолы, попали в скандальную историю.

Сразу два британских таблоида — The Sun и Daily Mail — сообщили, что после победы над «Астон Виллой» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты «горожан» закатили шумную вечеринку. По информации изданий, мероприятие проходило на территории курортного спа-центра Mere Golf Resort в Чешире, графстве в северо-западной Англии.

А внимание общественности и прессы посиделки действующих чемпионов страны привлекли из-за того, что специально для них из Милана прибыли 22 модели.

Девушек заселили в отель в день игры с «Астон Виллой», где они на протяжении суток принимали спа-процедуры, веселились, употребляли алкоголь, попутно фотографируя происходящее для публикаций в Instagram. В открытых источниках удалось найти как минимум десять фотографий с соответствующей геопозицией, сделанных девушками модельной внешности в преддверии вечеринки. Вечером они автобусом организовано отправились на встречу с футболистами.

Одна ночь в гостинице, где отдыхали молодые люди, стоит €180.

Отмечается, что вечеринка была проведена по случаю Рождества, подготовка к ней велась на протяжении нескольких месяцев. Непосредственно в праздники у манкунианцев был слишком напряженный график, из-за чего традиционную встречу решили отложить.

Резонанс вызван тем фактом, что футболисты не пригласили на мероприятие своих супруг и распивали спиртные напитки. Главный тренер «Сити» дал согласие на проведение гулянки, однако информации о том, знал ли Гвардиола об «условии о женах», нет.

Так или иначе, в заведении заверили, что, вероятнее всего, гости торжества «весело провели время».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cnVbF55xGxg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я думаю, что подруги футболистов будут удивлены, услышав, что эти женщины были приглашены на вечеринку, а они нет. В любом случае, модели очень красивые и выглядели счастливо. Я полагаю, что игроки тоже», — сказал один из организаторов.

Матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити», проходивший на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, завершился с разгромным счетом 6:1 в пользу гостей. Хет-триком в составе «горожан» отметился побивший несколько рекордов нападающий Серхио Агуэро, дубль на свой счет записал полузащитник Рияд Марез, а еще один мяч забил форвард Габриэль Жесус.

После этой встречи у «Сити» в календаре образовался шестидневный перерыв, предположительно с чем и связано проведение вечеринки в это время.

В турнирной таблице АПЛ подопечные Гвардиолы располагаются на втором месте, имея 47 очков при 15-ти победах, двух ничьих и пяти поражениях. Они отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 14 баллов, при этом мерсисайдцы имеют в запасе одну игру.

Напомним, что вопрос о целесообразности подобных развлечений футболистов в Англии стоит весьма остро. Зачастую в британской прессе появляются интервью девушек из эскорта, которые рассказывают о бурных романах с женатыми игроками, что негативно влияет на имидж клубов и самих спортсменов. Такую историю не так давно поведала работница одного из ночных клубов Лондона Фунда Гедик, на протяжении длительного времени встречавшаяся с форвардом «Арсенала» Александром Ляказеттом.

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А после чемпионата Европы 2016 года в скандальную историю попали два полузащитника «Ливерпуля» — Адам Лаллана и Джордан Хендерсон. Игроки были сфотографированы в одном из стриптиз-клубов Борнмута в компании девушек, которые, по данным прессы, предоставляли секс-услуги за деньги. Примечательно, что в ту же ночь умудрился угодить в неприятный инцидент форвард сборной Англии Уэйн Руни: он перед товарищеским матчем с командой Испании в состоянии сильного алкогольного опьянения находился на свадьбе. Ему пришлось извиняться за нарушение дисциплины.

Недавно противником таких способов отдыха для футболистов выступил главный тренер «Интернационале» Антонио Конте, на протяжении двух лет возглавлявший лондонский «Челси». Так, 50-летний специалист считает, что ради сохранения спортивной формы его подопечным стоит заниматься сексом только с женами, и при этом советует умерить страсть.

«Я сказал своим игрокам, что нужно на протяжении сезона заниматься быстрым сексом, с минимальными усилиями. Лучше, чтобы их партнеры были при этом сверху. Вообще, желательно, чтобы секс был с женами, так как другие девушки потребуют больше усилий», — цитирует итальянца L’Equipe.

18 января «Манчестер Сити» проведет домашний матч в АПЛ против «Кристал Пэлас».

Жанна Однозеркина