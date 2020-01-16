«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии

Автором единственного гола встречи стал испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, отправивший мяч в ворота «Вулверхэмптона» на 67-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил форвард Антони Марсьяль. Напомним, в первом матче «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» не смогли выявить победителя (0:0).