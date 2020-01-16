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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии

В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

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Источник: AP 2020

Автором единственного гола встречи стал испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, отправивший мяч в ворота «Вулверхэмптона» на 67-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил форвард Антони Марсьяль. Напомним, в первом матче «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» не смогли выявить победителя (0:0).

В другой переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Карлайл Юнайтед» уступил «Кардифф Сити». Игра прошла на стадионе «Брантон Парк» в Карлайле и завершилась победой гостей со счётом 4:3. Напомним, первая встреча завершилась ничьей со счётом 2:2.

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