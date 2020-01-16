«Ювентус» творит шедевры и без Роналду. Златан даже на лавке делает «Милан» лучше
Два итальянских гранда вышли в следующую стадию Кубка страны.
Два итальянских гранда вышли в следующую стадию Кубка страны.
«Ювентус» — «Удинезе» — 4:0 (Игуаин, 16. Дибала, 26, с пенальти, 57. Дуглас Коста, 61, с пенальти).
И
Впрочем, когда речь идет о «Ювентусе», отсуствие Криштиану не синонимично отсутствию футбольного волшебства на поле. Потому что есть Дибала и Игуаин. Два аргентинца сотворили настоящий
Особенно старался как раз Дибала, забивший еще один
И, кстати, десятый номер «Юве» стал первым игроком серии А в этом сезоне, кто забивал в четырех разных турнирах — чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии, а также Лиге чемпионов.
В ¼ финала «Ювентус» 22 января сыграет с победителем встречи «Парма» — «Рома», которая состоится в четверг.
«Милан» — СПАЛ — 3:0 (Пентек, 20. Кастильехо, 44. Эрнандез, 66)
Златан Ибрагимович ожидаемо не вышел на поле в матче со СПАЛ. Кубок исторически не пользуется в Италии особым интересом, поэтому на таких стадиях тренеры обычно выставляют смешанные составы. Да и потом, после того, как 38-летний швед в субботу провел 90 минут против «Кальяри», ему нужна была передышка — он и так начал играть за «Милан» раньше, чем ожидалось. Ведь изначально предполагалось, что против СПАЛ Ибра должен как раз дебютировать.
Впрочем, и так видно, кто сейчас главный в команде — разумеется, Златан. Во время матча его показывали куда чаще, чем тренера
Перед матчем La Gazzetta dello Sport написала, что игра со СПАЛ должна стать смотринами для Пентека — поляк должен был показать себя, а потенциальные работодатели на него посмотреть. Смотрины получились противоречивыми. Пентек забил, реализовав выход один на один и использовав первый же выпавший ему момент, но, с другой стороны, во втором тайме запорол два прекрасных шанса. Вполне возможно, что
Но тут все вопросы к менеджменту «Милана». Логично, что поляк, которого год назад купили за 38 миллионов евро, не хочет сидеть за спиной Ибрагимовича. И это действительно было бы глупо, но такие ситуации нужно просчитывать заранее. Пока же, отвечая перед игрой на вопрос о январском трансферном окне, один из боссов клуба Паоло Мальдини сказал следующее: «Рынок всегда дает разные возможности. Возможны ли сюрпризы? Давайте подождем и посмотрим».
В ¼ финала «Милан» 28 января сыграет с «Торино».
Дмитрий Гирин