«Ювентус» творит шедевры и без Роналду. Златан даже на лавке делает «Милан» лучше

Источник: AP 2020

«Ювентус» — «Удинезе» — 4:0 (Игуаин, 16. Дибала, 26, с пенальти, 57. Дуглас Коста, 61, с пенальти).

И все-таки Криштиану Роналду — обычный смертный, которому не чужды слабости. Перед матчем Кубка Италии с «Удинезе» португалец подхватил синусит. Оказывается, это случается даже с такими профессионалами.

Впрочем, когда речь идет о «Ювентусе», отсуствие Криштиану не синонимично отсутствию футбольного волшебства на поле. Потому что есть Дибала и Игуаин. Два аргентинца сотворили настоящий гол-шедевр, который хочется пересматривать бесконечно и которому стоя аплодировал бы даже Олег Романцев. Они отдали друг другу семь передач подряд, или, другими словами, сыграли в «стеночку» три раза в ходе одной атаки. Ради такого, собственно, Маурицио Сарри и звали в «Ювентус» — представить себе что-то подобное при Максе Аллегри было трудно при всей его несомненной крутости как специалиста.

Когда через десять минут Дибала, выведший на поле «Юве» с капитанской повязкой, с весьма сомнительного пенальти забил второй (показалось, что Бернардески сам цеплялся ногой за вратаря, ища контакта, который, справедливости ради, был), спортивная составляющая матча исчерпалась, но периодически аргентинец, Игуаин, Дуглас Коста и Бернардески старались дарить зрителям моменты в духе шоу-тайм.

Особенно старался как раз Дибала, забивший еще один гол-красавец — мяч он с угла штрафной в дальнюю «девятку» забросил как рукой.

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И, кстати, десятый номер «Юве» стал первым игроком серии А в этом сезоне, кто забивал в четырех разных турнирах — чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии, а также Лиге чемпионов.

В ¼ финала «Ювентус» 22 января сыграет с победителем встречи «Парма» — «Рома», которая состоится в четверг.

С Ибрагимовичем «Милан» не проигрывает и не пропускает

«Милан» — СПАЛ — 3:0 (Пентек, 20. Кастильехо, 44. Эрнандез, 66)

Златан Ибрагимович ожидаемо не вышел на поле в матче со СПАЛ. Кубок исторически не пользуется в Италии особым интересом, поэтому на таких стадиях тренеры обычно выставляют смешанные составы. Да и потом, после того, как 38-летний швед в субботу провел 90 минут против «Кальяри», ему нужна была передышка — он и так начал играть за «Милан» раньше, чем ожидалось. Ведь изначально предполагалось, что против СПАЛ Ибра должен как раз дебютировать.

Впрочем, и так видно, кто сейчас главный в команде — разумеется, Златан. Во время матча его показывали куда чаще, чем тренера красно-черных Сильвио Пиоли, который, очевидно, досидит до лета и уйдет — на «Сан-Сиро» настойчиво отправляют Андрея Шевченко. Ибрагимович деловито заглядывал в блокнот со схемами, когда один из помощников Пиоли давал указания готовящемуся выйти на замену Сусо. Уважительно аплодировал, когда Эрнандез забил третий гол в ворота СПАЛ — перехватил мяч, дотащил его до чужой штрафной и мощно зарядил в дальний нижний угол. Даже из раздевалки после перерыва швед поднялся последним — часто так бывает с главными тренерами.

Ибра, даже не играя, делает этот «Милан» лучше — потому что по самоотдаче к футболистам снова вопросов не было, хотя в кубковом матче, да еще в 1/8 финала, да еще против СПАЛ, могло быть всякое. Но нет, более менее прилично смотрелись все, даже обычно бесполезный Ребич.

Перед матчем La Gazzetta dello Sport написала, что игра со СПАЛ должна стать смотринами для Пентека — поляк должен был показать себя, а потенциальные работодатели на него посмотреть. Смотрины получились противоречивыми. Пентек забил, реализовав выход один на один и использовав первый же выпавший ему момент, но, с другой стороны, во втором тайме запорол два прекрасных шанса. Вполне возможно, что из-за нервов и неопределенности с будущим.

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Но тут все вопросы к менеджменту «Милана». Логично, что поляк, которого год назад купили за 38 миллионов евро, не хочет сидеть за спиной Ибрагимовича. И это действительно было бы глупо, но такие ситуации нужно просчитывать заранее. Пока же, отвечая перед игрой на вопрос о январском трансферном окне, один из боссов клуба Паоло Мальдини сказал следующее: «Рынок всегда дает разные возможности. Возможны ли сюрпризы? Давайте подождем и посмотрим».

В ¼ финала «Милан» 28 января сыграет с «Торино».