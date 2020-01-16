ПСЖ без шансов разбил «Монако». Головин остался в тени
Морено даже не позволил россиянину доиграть встречу до конца.
Морено даже не позволил россиянину доиграть встречу до конца.
Погода во Франции любит баловать местных жителей сюрпризами — может и снегом завалить в апреле и, наоборот, отдать непривычно много тепла в марте. На этот раз она постаралась для футбольных болельщиков и подарила им интересное двухматчевое противостояние в Лиге 1, исход которого решился за три дня.
Перед второй игрой с «ПСЖ» главный тренер «Монако» не стал экспериментировать с составом и выпустил тех же футболистов, которые играли в Париже. Александр Головин также появился на поле с первой минуты.
В отличие от коллеги, Томас Тухель решился на ротацию и перекроил практически всю оборону своей команды. Немецкий тренер выпустил в старте вместе с Тиагой Силва Дагба, Кимпембе и Курзава. Кроме того, в этой встрече вместо Вератти в опорной зоне действовал 17-летний Ньянзу Куасси.
Такая ситуация на поле не устраивала ни Тухеля, ни Морено. Центр поля обеих команд представлял собой проходной двор, а потому любая контратака могла стать голевой.
Лишь к середине первого тайма гости смогли успокоить игру и взять мяч под свой контроль. И это принесло плоды — вскоре команда Тухеля открыла счёт.
В центре поля парижане, зацепив ногу Кейты, отобрали у него мяч и разогнали контратаку. Ди Мария классным пассом вывел Мбаппе один на один, а тот легко переиграл Лекома.
Прежде чем засчитать взятие ворот, главный арбитр встречи Франсуа Летексье посоветовался со своими помощниками. Рефери хотел убедиться, не нарушили ли правила против Кейта и не было ли у француза офсайда. Отсмотрев несколько повторов, судьи убедились, что гол
В оставшееся время тайма хозяева сподобились лишь на одну
Настойчивость парижан была вознаграждена уже в дополнительное время первой половины игры. В собственной штрафной Глик вовремя не успел к мячу и сбил Курзава — арбитр тут же указал на точку.
Одиннадцатиметровый удачно реализовал Неймар.
После перерыва расклад сил на поле не изменился. Разве что игра немного успокоилась, да и у монегасков наконец стал держаться мяч. Впрочем, извлечь выгоду из этого хозяева не смогли — когда казалось, что у команды Морено начало
Увлекшись нападением, они прозевали контратаку. Неймар отдал точную передачу на Мбаппе, а француз аккуратно покатил мяч в дальний угол ворот, установив окончательный счёт в игре.
К сожалению, во второй игре с «ПСЖ» Головин смотрелся не так здорово, как в первой. В защите явных ошибок у россиянина не было — он даже совершил несколько неплохих отборов. Однако в нападении хавбек проявлял себя не лучшим образом. Александр частенько пропадал на поле и порой передерживал и терял мяч. Кроме того, россиянин редко обострял игру и запомнился, пожалуй, лишь неубедительным дальним ударом. Примерно с метра от линии штрафной Головин угодил выше ворот. Неудивительно, что уже на 69-й минуте Морено решил заменить хавбека на Адриена Силву.
Впрочем, едва ли стоит винить Александра за неудачную игру. В домашней встрече с «ПСЖ» невыразительно смотрелся весь состав «Монако». Команда Морено действовала недостаточно активно в атаке, часто ошибалась в передачах и не реализовывала свои редкие шансы.
Богдан Горбунов
|Роберт Морено
|Томас Тухель
|Темуе Бакайоко
|87′
|Кильян Мбаппе
|24′
|Неймар
|45+2′
|Пабло Сарабия
|72′
|Кильян Мбаппе
|90+1′
|40
|Бенжамен Леком
|1
|Кейлор Навас
|39
|Беньямин Хенрикс
|31
|Колен Дагба
|2
|Фоде Балло-Туре
|20
|Левен Кюрзава
86′
|3
|Гильермо Марипан
|2
|Тиагу Силва
|25
|Камиль Глик
45′
|3
|Преснель Кимпембе
|6
|Темуе Бакайоко
81′
|10
|Неймар
|9
|Виссам Бен Йеддер
|33
|Нианзу Куасси
68′
|14
|Кейта Бальде
|7
|Кильян Мбаппе
|17
|Александр Головин
69′
|11
|Анхель Ди Мария
79′
|8
|Адриэн Силва
|23
|Юлиан Дракслер
|4
|Сеск Фабрегас
79′
|27
|Идрисса Гей
71′
|10
|Стеван Йоветич
|6
|Марко Верратти
|11
|Желсон Мартинш
78′
|18
|Мауро Икарди
71′
|22
|Жан-Кевин Огюстен
|19
|Пабло Сарабия
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Франсуа Летексье(Франция)