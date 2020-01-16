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13:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Неймар скрывал отношения с российской моделью. Ей нечего скрывать

Несколько дней назад британский таблоид The Sun буквально шокировал мир околофутбола, раскрыв секрет бразильского форварда «ПСЖ» Неймара, который прятал отношения с 21-летней моделью Екатериной Сафаровой.

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16
фотографий

Источник рассказал британскому изданию, что главная звезда сборной Бразилии и его возлюбленная «играли в друзей», но все знали, что пара «разыгрывает интригу». Также известно, что Неймар пригласил Сафарову на свой день рожденья в Париж.

Сама Сафарова выглядит действительно крайне эффектно. 21-летняя модель способна влюбить в себя любого футболиста мира, а в своем Instagram она регулярно выкладывает новые сексуальные фотографии, которые вам понравятся.

Россиянка довольно известна на испанском ТВ и даже принимала участие в нескольких шоу. Кроме того, она прекрасно владеет испанским языком и обожает путешествовать.

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 Неймар скрывал отношения с российской моделью. Ей же - скрывать нечего
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