Неймар скрывал отношения с российской моделью. Ей нечего скрывать

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Источник рассказал британскому изданию, что главная звезда сборной Бразилии и его возлюбленная «играли в друзей», но все знали, что пара «разыгрывает интригу». Также известно, что Неймар пригласил Сафарову на свой день рожденья в Париж.

Сама Сафарова выглядит действительно крайне эффектно. 21-летняя модель способна влюбить в себя любого футболиста мира, а в своем Instagram она регулярно выкладывает новые сексуальные фотографии, которые вам понравятся.

Россиянка довольно известна на испанском ТВ и даже принимала участие в нескольких шоу. Кроме того, она прекрасно владеет испанским языком и обожает путешествовать.