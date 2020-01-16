«Команду будем “строить” с нуля». Маминов дал первое интервью в качестве тренера «Актобе»

— Что вы слышали о клубе и казахстанском футболе в целом до переговоров с актюбинцами?



— Да, конечно, в бытность еще игроком я не раз сталкивался с казахстанскими командами. В основном на сборах. Матчи против команд из Казахстана зачастую получались зрелищными и эмоциональными. Знаю, что уровень футбола в вашей стране с каждым годом растет. Поколения конечно разные. Но вот когда я играл против них, это всегда были футболисты скоростные и думающие на поле. Было интересно всегда им противостоять.



— В последнее время команда переживает не лучшие времена: санкции УЕФА, запрет на регистрацию игроков и понижение в классе. Несмотря на всё это вы возглавили коллектив. Что сыграло ключевую роль в принятии решения?



— Я так понимаю, что сейчас все вопросы уже улажены. С командой все нормально. Как и говорил, здесь сейчас все начинается с чистого листа. Я доверяю руководству команды. Руководству области в лице Ондасына Сеиловича Оразалина, в первую очередь. Это одно из самых важных в механизме по достижению целей. Должно быть единение. Должна быть поддержка со всех уровней. Я надеюсь, что это так. От себя я постараюсь сделать все возможное и невозможное, чтобы достичь требуемого результата.



— В вашем тренерском послужном списке значатся крепкие российские команды. Не пугают суровые реалии казахстанской Первой Лиги?



— Я очень многое в жизни поведал. Условия были разные. Порой приходилось буквально из подручных средств создавать тренировочный процесс. Сейчас, я уже успел познакомиться с административным штабом. Для футбола как говорится, все есть. Поля — да… Это немаловажное составляющие. Понятно, что в России, к примеру, уже с этим проблем меньше. Прошел Чемпионат мира. Построены великолепные стадионы. Как здесь будет? Неизвестность меня ни в коем случае не пугает. Я не скажу, что нам это не важно. Это очень важно. Соответственно и для зрителей это немаловажно. Какой при определенных условиях будет футбол? Будет ли он силовой, будет ли он техничным и зрелищным для болельщиков? Время покажет. Сейчас нас должен волновать в первую очередь результат.



— Местные болельщики хорошо помнят вас в качестве игрока «Локомотива» и сборной Узбекистана. Однако немногие следили за вашей тренерской карьерой. Какой футбольный стиль проповедует Владимир Маминов?



— Мне нравится современный стиль в игре. Он может заключаться при этом в разном. Определенная тактика? Да, у меня есть свое видение. Я не люблю упираться, во что-то одно. Если я вижу, что это не идет, я могу применить другое. Но опять же мои футболисты, с которыми я работал в предыдущих клубах, они умели перестраиваться в матчах. Я буду стремиться к этому и здесь. Чтобы футболисты у нас были по футбольному многогранными. Подбираться будут именно вышеуказанные игроки. По крайне мере будем стараться подбирать такие кадры.



— Ну и разрешите предоставить вам возможность впервые обратиться к актюбинским болельщикам…



— Я конечно наслышан, что город футбольный. Но больше всего меня поразил один момент. Одному моему знакомому позвонил футболист, который играет здесь в Казахстане. Фамилии его не знаю. Он поведал, что услышал, что Владимир Александрович едет в Казахстан. А когда он узнал, что клуб «Актобе», он сразу отметил, что здесь самые лучшие болельщики в стране. Они самые современные и самые преданные. Как я понимаю, объединение болельщиков «13 сектор» — одни из первых кто привел фанатский стиль в Казахстане. Это, безусловно, большой показатель. Обращаясь ко всем болельщикам «Актобе» хотелось бы в первую очередь пожелать им терпения. Терпимости непосредственно к команде. Потому как все знают, что любой клуб за одну минуту выстроить невозможно. Нужно время. При этом не бывает такого, что всем болельщикам нравилось, что-то одно. Единого мнения быть не может. Кому-то условно по нраву силовой футбол, кому-то техничный. Оттого здесь важна терпимость. Нам нужен результат, а он предполагает терпение. Мы будем открыты для болельщиков. Мы желаем как можно чаще проводить всевозможные встречи с болельщикам. Еще раз прошу терпения и какой-то возможно снисходительности от наших почитателей. Команду будем «строить» с нуля!